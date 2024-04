Preocupación por la salud Alain Delon luego de una foto que mostró su hija

Francia. Alain Delon, el famoso intérprete francés conocido por cintas como Purple Noon, The Samurai y The Swimming Pool, ha dado mucho de qué hablar en los últimos meses tras compartir sus deseos de realizarse un suicidio asistido debido a las dolencias que ha presentado tras un accidente vascular cerebral que sufrió en 2019 y que no ha logrado terminar de sanar.

Es así que su hija, Anouchka Delon, decidió compartir una fotografía del actual semblante de Alain. La imagen muestra al actor mirando fijamente a la cámara con una barba evidentemente crecida, además de mostrar facciones más avejentadas e incluso enfermizas.

Sin embargo, Anounchka reiteró que, a pesar de los problemas de salud e incluso legales que enfrenta Alain, su padre se encuentra estable, lo suficiente para mandar un mensaje a sus seguidores.

“El viernes por la mañana le hice una foto a mi padre. Sólo para mí. Un recuerdo de nuestro tiempo juntos. Desayunar con él me produce una gratitud infinita. Un momento único de dulzura en mi mundo de brutos. Me pareció guapo. Con sus eternos ojos azul acero, vivaz, luchador, que me daba una fuerza inimaginable. Mi propio inmortal”, escribió Anounchka como pie de foto. “Le enseñé la foto y le pareció preciosa, tanto que le pregunté si podía compartirla con ustedes, su público que se preocupa por él. Así que, con su permiso, aquí está. Y a sus inquietudes responde: ‘No se preocupen’”.

La foto de Alain Delon que publicó su hija.

Como se mencionó anteriormente, Alain y su familia se encuentran en medio de una disputa legal relacionada con la salud del actor. Debido a sus deseos de terminar con su vida de una manera digna, el actor ya tiene preparado un testamento e incluso una carta de despedida en caso de que sus planes se realicen. No obstante, su deterioro ha desencadenado que las autoridades francesas intervengan para asignarle un tutor legal que se encargue de administrar la fortuna de Alain de una manera justa.

A esto se le suma que en Francia no está permitido el suicidio asistido, por lo que existen deseos de parte de Anounchka de llevar a su padre a Suiza donde sí es legal. Sin embargo, el resto de sus hermanos consideran que esta es una movida turbia por parte de Anounchka para no tener que lidiar con los altos impuestos que tendría que pagar al momento de recibir su herencia, misma que, al parecer, será una mitad completa para ella.

Delon cuenta en la actualidad con tres hijos; Anthony, Anouchka y Alain-Fabien, después de que el fotógrafo Christian Aaron Boulogne muriese el año pasado, si bien el actor nunca llegó a reconocerlo como su hijo. Anthony es hijo de Alain y Nathalie, la esposa del actor, mientras que Anouchka y Alain-Fabien, mucho más jóvenes, son hijos que tuvo con la exmodelo holandesa Rosalie van Breemen.

Parte del deseo de Alain por realizarse la eutanasia se debe al sufrimiento que presenció de parte de su esposa, quien murió de cáncer de páncreas tras un largo proceso. Su hijo Anthony también ha confesado que respeta la decisión de su padre y lo acompañará en el quirófano cuando llegue el momento.