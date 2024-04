«Habla la tierra»: Luis Pérez estrena su nueva obra en el Teatro del Libertador

Este jueves 25 de abril, a partir de las 20 horas y en el marco de los festejos por el 133° aniversario del Teatro del Libertador San Martín, el reconocido compositor y director Luis Pérez estrena su nueva obra «Habla la tierra, músicas para abrazarla». Se presentará junto a la Banda Sinfónica de la Provincia de Córdoba con la participación destacada de Elea Flanagan como solista.

La entrada es libre y gratuita y se enmarca dentro de las actividades oficiales del máximo coliseo de las artes de Córdoba.

En entrevista con EL DIARIO, Pérez contó de qué trata este proyecto y reflexionó sobre su nueva obra: «Esta presentación se enmarca en los festejos por el 133° aniversario del Teatro San Martín, que es el 26 de abril. Todos los años, la semana en la que está inserto el 26 se hacen entre 3 ó 4 conciertos gratuitos. Este año, me toca hacer este estreno, en el cual participa uno de los elencos oficiales de la provincia: la Banda Sinfónica de la Provincia. Yo hago el rol de Director Invitado, es decir, la banda tiene un director, y él me invita a mí, por lo que durante dos semanas trabajo con ellos. «Habla la Tierra» tiene una bajada, que es músicas para abrazarla y compuse la obra a partir de una serie de escritos que fui haciendo (escritos para ser musicalizados por supuesto, no escritos filosóficos).Para que estos escritos pudieran ser interpretados, con un organismo como éste, la Banda Sinfónica de la Provincia, que tiene un sonido gigante, había que encontrar quién pudiera cantar esto, una voz de gran caudal, y la encontré en una joven, una chica del interior, de General Deheza que es cantante lírica. Se llama Elea Flanagan. Ella tiene una voz grande, como decimos nosotros, una voz que puede trabajar muy bien con ese organismo, porque ellos tienen un sonido muy potente».

«Yo creo que a este mundo lo va a salvar el sur. El sur del mundo lo va a salvar de los estropicios del norte, eso es lo que yo creo, y eso también está dicho ahí. Y también están dichas otras cosas, en la obra hay una huella (una huella es una música tradicional argentina), es muy conocida la de la apertura del Cosquín, pero hay miles-y se llama Huella del saqueo, que es lo que está ocurriendo también, saqueos por donde lo mires, del Norte al Sur, dentro de Argentina, en todas partes, o sea que hay también una visión política en términos poéticos. Yo no soy militante de ninguna organización ambiental, es una postura filosófica más bien. Y, por el otro lado, eso tiene un concepto escénico muy preciso, porque yo creo que los organismos orquestales en el mundo tienen que ir pensando en, de alguna manera, aggiornarse, rejuvenecerse, pensarse un poco distinto, porque las personas van teniendo cada vez menos capacidad de concentración en la audición»; añadió.

«Intento que las cosas que hago no aburran, que no haya de ninguna posibilidad de aburrirse, y que el publico esté super atento. Por eso, la banda toca por grupos y cada grupo es iluminado en el momento que toca mientras todo el resto está a oscuras. Son 70 personas, o sea que son un montón de personas a oscuras, mientras 10 tocan. Es una de las maneras de focalizar la atención. Por ese mismo motivo, yo no dirijo de pie, creo que es un estorbo, un tipo parado ahí moviéndose. Dirijo sentado, desde el piano, para estar un poco más incorporado dentro de todos los instrumentos y no quedar como un faro que la gente mira»; reconoció Pérez.

*Luis Pérez es pianista, compositor, director musical y docente con más de 30 años de trabajo ininterrumpido en Córdoba, y que ha llevado su obra por Argentina, Brasil y Europa. Es compositor de música sinfónica, de cámara, ballet, música para teatro, canciones, música para niños y para diversos instrumentos. Junto a la Academia MÁS MÚSICA se encuentra trabajando en un proyecto coral de música popular latinoamericana y está abierta la convocatoria para quienes quieran sumarse.