Jesica Cirio se casa con su novio Elías Piccirillo

Buenos Aires. El 18 de marzo pasado, Jesica Cirio cumplió 38 años y, más allá del imponente y divertido festejo con familiares y amigos, hubo un dato que captó la atención de todos. A las doce de la noche, justo después de soplar las velitas, su novio Elías Piccirillo le propuso casamiento. Ella aceptó: estaba lista para esa pregunta, aunque no imaginó que fuera a llegar tan pronto.

Para celebrar la noticia, la parejita partió rumbo a las playas de Tulum para ensayar una pre luna de miel. Luego viajaron a París, donde se encontraron con Chloe, la hija de la conductora, y tras unos días en Ciudad Luz regresaron a sus ocupaciones. Casi dos meses más tarde, el civil ya tiene fecha, lugar y preparativos en marcha. Será el domingo 26 de mayo en el Palacio Duhau, y la conductora le confió a Teleshow algunos detalles de la ceremonia.

“Me lo imaginaba porque veníamos charlando y me parecía superlindo. Vamos a hacer un civil con un festejo bien íntimo. La boda la estamos preparando para finales de este año”, aseguró la modelo, que piensa realizar una ceremonia bien sencilla. “Va a ser algo chiquito, en modo almuerzo, para unos 60 invitados”, sumó.

Si la boda espera para fin de año, también lo hará la luna de miel. Sin embargo, Jesica y Elías tienen planeado un viaje muy especial para luego de dar el sí. “Tenemos muchas ganas de ir a las Cataratas de Iguazú. Ahí nos conocimos y es como cerrar una parte de la historia”, explicó sobre el romántico destino.

La primera en saber la noticia fue su hija Chloe. “Ella lo sabe hace un montón. Está recontenta”, señaló Cirio, con orgullo de madre. Y tan contenta está la niña de seis años que tiene ganas de tener un hermanito. “Todos los días me pregunta y yo le digo que ‘sí’, que obviamente se va a dar. Ese es un poco el plan que tenemos para este año. Estoy en edad y, aunque hoy las mujeres ya no tenemos el límite tan cerca, no quiero esperar mil años”, cerró entusiasmada.

La historia de amor

Según fuentes cercanas a la modelo, Elías y Jesica están de novios desde fines de junio del año pasado. Él tiene 39 años, es empresario, accionista y director de la Tarjeta Sucredito y director del Banco Sucredito. Cinco meses después de haber empezado a salir, en diciembre de 2023, se fueron a vivir juntos y fue él quien le regaló el festejo de cumpleaños en Astilleros Milberg, donde hicieron público el romance en una celebración que tuvo una parte relajada al aire libre y otra a puro baile, karaoke y emoción.

Jesica había dado indicios de su relación en la previa a su festejo, cuando compartió un posteo con sus seguidores para mostrar el look elegido para la fiesta. La sorpresa fue cuando en una de las tomas apareció su pareja para asistirla y dejarle frente a cámara unas sandalias con tacos altos.

Si bien en ese momento no se pudo distinguir su rostro, el empresario le subió el cierre del vestido desde la espalda y luego la abrazó y le dio un beso en el cuello, mientras ella le tomaba los brazos con sus manos. Unas horas después, se develaba el misterio. Y cuando el reloj marcó las doce, ella aceptó la propuesta con un rotundo “Sí”, que validará en 16 días ante sus seres queridos.