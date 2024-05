Murió Roger Corman, icónico director del “cine B”

EE.UU. Roger Corman, el “Rey de las B” que ayudó a producir clásicos de bajo presupuesto como “Little Shop of Horrors” y “Attack of the Crab Monsters” y dio a muchos de los actores y directores más famosos de Hollywood oportunidades tempranas, falleció el pasado jueves en su casa de Santa Mónica (California) a los 98 años, según un comunicado emitido este fin de semana por su esposa e hijas.

“Era generoso, de corazón abierto y amable con todos los que lo conocían”, dice el texto. “Cuando se le preguntó cómo le gustaría ser recordado, dijo: ‘Yo era cineasta, solo eso’”.

A partir de 1955, Corman ayudó a crear cientos de películas de serie B como productor y director, entre ellas “Black Scorpion”, “Bucket of Blood” y “Bloody Mama”. Un notable juez del talento, contrató a aspirantes a cineastas como Francis Ford Coppola, Ron Howard, James Cameron y Martin Scorsese. En 2009, Corman recibió un Premio honorífico de la Academia.

“Hay muchas limitaciones relacionadas con trabajar con un presupuesto bajo, pero al mismo tiempo hay ciertas oportunidades”, dijo Corman en un documental de 2007 sobre Val Lewton, el director de la década de 1940 de “Cat People” y otros clásicos underground.

“Puedes apostar un poco más. Puedes experimentar. Hay que encontrar una forma más creativa de resolver un problema o de presentar un concepto”, dijo.

Las raíces de la época dorada de Hollywood en la década de 1970 se pueden encontrar en las películas de Corman.

Jack Nicholson hizo su debut cinematográfico como el personaje principal en un rapidito de Corman de 1958, “The Cry Baby Killer”, y se quedó con la compañía para películas de motociclistas, terror y acción, escribiendo y produciendo algunas de ellas. Otros actores cuyas carreras comenzaron en las películas de Corman fueron Robert De Niro, Bruce Dern y Ellen Burstyn.

La aparición de Peter Fonda en “The Wild Angels” fue precursora de su propia película de motociclistas, “Easy Rider”, coprotagonizada por Nicholson y su compañero de Corman Dennis Hopper. “Boxcar Bertha”, protagonizada por Barbara Hershey y David Carradine, fue una de las primeras películas de Scorsese.

A los directores de películas de serie B de Corman se les daban presupuestos minúsculos y, a menudo, se les decía que terminaran sus películas en tan solo cinco días. Cuando Howard, quien ganaría un Oscar al mejor director por “A Beautiful Mind”, suplicó medio día extra para volver a filmar una escena en 1977 para “Grand Theft Auto”, Corman le dijo: “Ron, puedes volver si quieres, pero nadie más estará allí”.

En 1964 se casó con Julie Halloran, una graduada de UCLA que también se convirtió en productora.

Le sobreviven su esposa, Julie, y sus hijos Catherine, Roger, Brian y Mary.