La Joaqui fue al recital del cordobés Luck Ra: “Estoy enamorada”

Buenos Aires. Aunque ninguno quiere ponerle etiquetas, La Joaqui y Luck Ra viven un romance, sobre el que prefieren jugar al misterio a través de las redes sociales. El artista cordobés dio un show en el Movistar Arena en el que tuvo una actuación especial Cazzu y ahí estuvo la cantante de “Butakera”, acompañando a su amiga y a quien sería su novio.

Fue la artista quien a través de su cuenta de Instagram compartió un video donde está en viaje al show. “¡Ay! Te hiciste las uñas para cumplir con la temática del azul”, lanzó, otra pasajera que iba en el mismo vehículo, en alusión al color que identifica al cuartetero. En ese momento, la cantante no anduvo con vueltas. “Amiga, estoy enamorada”, señaló, mientras su amiga remataba diciendo “¡Yendo al Movistar!”.

Pero no fue todo. Cazzu también compartió algunas postales junto a Juan Facundo Almenara Ordóñez, el verdadero nombre de Luck Ra, en el backstage del show. Las imágenes, que aparecen con un efecto para que parezcan borroneadas, tiene al trapero junto a la artista que fue recientemente madre, de su relación con el mexicano Christian Nodal. Sin embargo. una en especial llamó la atención. Allí aparece el intérprete de “La Morocha” a los besos y abrazado con una chica, que no sería otra más que La Joaqui.

Tras la presentación, la exjurado de Got Talent Argentina le dedicó palabras de amor a su amiga Cazzu por su vuelta a los escenarios. “Te amo, anoche brillaste tan hermoso, que creo que hablo en nombre de todos cuando digo que, ya es hora de que vuelvas a la música”, puso, encantada por la presentación que tuvo frente a miles de personas.

En una entrevista que dio La Joqui a Nadie dice Nada, el programa de streaming de LuzuTv, a fines de mayo, la intérprete de “Muñecas” sorprendió al revelar que era la primera vez que se sentía realmente enamorada. Allí contó la antigua charla que tuvo con un íntimo amigo. “Me dijo ‘¿Quién es el gran amor de tu vida? Cuando subís una canción de amor, ¿en quién pensás?’. ‘Sabés que en nadie’, le dije. Tal vez ya se me fue el amor”, recordó.

“No, el amor no se va. O sea siempre te acordás de esa persona con amor”, reprodujo la respuesta de su amigo. “Estuve estos años meditando al respecto y me di cuenta que siempre me había vinculado por otro tipo de cuestiones. Por dejarme elegir, o un poco porque no quería estar sola, o porque me gustaba jugar a que me enamoraba y bueno, chau. Era como un mood”, se sinceró.

“¿Qué sentís ahora de distinto que crees que realmente estás enamorada?”, indagó Flor Jazmín Peña. “Lo primero que me pasa es que no me molesta estar en pijama. Nunca estaba así con un chico que me gustaba. Me levantaba y me ponía la alarma una hora antes que el chico se despierte para arreglarme”, contó. Con este panorama, y al ver la intensidad con la que la artista contaba la situación, el equipo le preguntó si la persona que la enamoró sabía de esta situación, a lo que ella sostuvo que el amor es correspondido. “Quiero creer que sí, porque viste que los hombres son medio mentirosos”, lanzó, divertida.

“¿Hace cuánto estás con esta persona?”, repreguntó Nico Occhiato y en ese momento la cantante siguió dando pistas sobre la relación que tendría con el cordobés. “Hace nada, muy poco tiempo. Hace un mes. Un día me vi con esta persona y nunca más me pude despegar”, señaló, sin dar el nombre en cuestión, pero contando que era 5 años menor que ella.