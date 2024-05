Trueno reveló que fue estafado, perdió su dinero y debió empezar de cero

Buenos Aires. Mateo Palacios Corazzina, conocido como Trueno y uno de los principales artistas de la música joven, hizo una revelación impactante. El rapero aseguró que el año pasado sufrió estafas, debió pagar una fortuna y se fue a la bancarrota.

El freestyler argentino fue entrevistado en el programa español "La Resistencia" y allí recordó: “justamente uno de los problemas que tuve el año pasado fue que el equipo de trabajo que tenía se llevó todo mi dinero, así que estamos volviendo a pedalear de vuelta”.

“El karma existe y la vida les va a devolver lo que hicieron. Lo mejor es contenerse, no manchar la energía. Nuestra energía es muy pura para hacer cosas malas o estar ahí rencoroso. Si lo que quieren es plata que se la metan en... el bolsillo”.

“Se llevaron millones que eran de mi música. La industria es muy jodida más con gente joven que simplemente tiene un sueño que es cantar”, reflexionó el rapero.

Trueno cerró al blanquear que “con una cláusula chiquita eran los dueños de ‘Atrevido’, de ‘Bien o mal’, de todas mis canciones y les tuve que pagar para que eso vuelva a ser mío. Cosas que pasan”.

En diciembre del año pasado expuso su separación de Tierra, la agencia de desarrollo de artistas musicales y sello discográfico que fundó su anterior manager, Don Chodis. Contra él y todo el equipo volcó todo su malestar en las redes sociales.

“2023 fue un año de cambios y de transición, donde tuve que aprender muchas cosas: deshacerme de gente falsa, un equipo de trabajo que me estafó, tener que luchar junto a mi madre y mi abuela contra la peor enfermedad, entre otras cosas que no exteriorizo. Ahora soy un nuevo Mateo, más cercano a mi público y con más ganas de todo, ahora sí”, escribió en un tuit que publicó el pasado 15 de diciembre. “2024 es el año, es nuestro y no hay brake para nadie. Nuevo disco, nueva era. Y si no te gusta, cambia el canal porque estamos bien vivo, bichito de luz”.