El cruce entre Adrián Suar y Alejandro Lerner sobre el rol del Estado

Buenos Aires. La mesa de Juana Viale tuvo como invitados a Adrián Suar y Alejandro Lerner donde se generó un clima de debate sobre el rol del Estado, a tono con las discusiones que se vienen dando sobre el financiamiento de la cultura y los ajustes del gobierno de Javier Milei.

Todo comenzó cuando el gerente de programación de El Trece, quien en enero se manifestó en contra del desfinanciamiento del INCAA y que terminó con el Presidente saliendo a responderle con dureza, recordó cómo surgió su telenovela Argentina, tierra de amor y venganza. Lo que generó que el cantante lo pondere. “Parte de la voluntad de hacer. De los que hacemos y de los que están esperando que otros hagan para solucionarnos la vida, por impedimentos o porque culturalmente ya estamos jodidos y estamos esperando que nos pongan la papita en la boca”, señaló.

“Yo admiro los que tienen esa capacidad y cuentan las cosas que hacen. Él en pandemia dijo streaming y generó una carrera a través de eso. Él actuar, escribir. Manifestar como un hecho mágico que esto va a estar y de pronto se empieza a materializar. Si todos pudiéramos tener eso”, aseguró el cantante. En ese momento el productor disintió.

“Es un debate un poco más profundo. Yo coincido totalmente con Ale, pero a veces somos muy pocos los que tenemos esa posibilidad de concretar los sueños”, señaló el actor, mientras el intérprete de “Amarte así” y “Todo a pulmón” resoplaba en desacuerdo. “Hay muchísimos que intentan. A lo mejor hay un porcentaje alto que intenta y no puede. Después hay otro sector que no puede”, siguió Suar. “O se convencieron que no pueden”, lo cruzó Lerner.

“Los convencieron que no se puede porque todos pueden”, enfatizó el cantautor, mientras ejemplificaba con el caso de Diego Maradona. “Maradona es Maradona”, discrepó Juana Viale. “Maradona creía que él era Maradona”, insistió el cantante, lo que llevó a una dura frase del escritor Hernán Casciari.

“Me parece que es un toque es peligroso decir frente a un micrófono que todos pueden porque genera una frustración mucho más grande, a veces, entre los que no pueden”, opinó el autor de “Más respeto que soy tu madre”. “Hay gente que se frustra y no puede salir. Por su infancia o por cómo los criaron”, coincidió el actor que protagoniza la obra Felicidades, momento en el que se refirió a cuáles deberían ser las funciones del Estado.

“A veces, y no es para entrar en un debate, a veces el Estado tiene que estar para los que no pueden, para donde no está el privado… Yo soy ‘pro privado’, lo he hecho toda mi vida y me autogestioné toda mi vida. Hay otros que no han podido por varias circunstancias”, señaló, en una mesa donde también estaban invitados Benjamín Vicuña y el streamer Luquitas Rodríguez.

“Ayudalos a que puedan y nos les confirmes que no pueden durante el resto de su vida. Ayudalos a que puedan y a que tengan hijos que puedan”, siguió Alejandro. “Yo no creo en el Estado omnipresente, pero sí creo en el Estado presente ayudando a diferentes sectores de la población”, se posicionó el creador de Polka, quien a principios de año fue cruzado por el Jefe de Estado por manifestarse en contra del DNU, la ley ómnibus y darle su apoyo a los voces de la cultura que criticaron sus medidas de gobierno.

“Pero cuando vos ayudás, ¿ayudás para ayudar el resto de tu vida o le enseñás para que pueda nadar y pueda llegar a la orilla para que pueda caminar?”, continuó Lerner. “El Estado es un servicio, no es Dios”, enfatizó.

Mientras que el director de El Trece cuestionaba ciertas políticas de los gobiernos anteriores. “El Estado tiene que estar para ayudar a pensar sin ser partidario. Muchas veces ha sido ‘te someto a mi ayuda’. De eso estoy en contra. Aborrezco eso. No es solo ayudar desde lo económico, es ayudar a pensar, a formarse intelectualmente”, afirmó.

Casciari, por su parte, habló de su caso personal y de su llegada a Buenos Aires desde Mercedes en 1989 durante la “peor época de Alfonsín y la hiperinflación” donde encontró un lugar de pertenencia en las propuestas culturales públicas que se ofrecían. “Lo que había era un anfiteatro en el Paseo La Plaza, estaba Alejandro Dolina todas las noches, había teatro gratis y había recitales gratis en el Teatro San Martín. Nosotros nos nutrimos de eso sin nada”, recordó.

“Y estaban los chicos de zona norte que tenían plata y un montón de otras cosas que también tenían esas posibilidades en Buenos Aires, pero nosotros no. Nosotros nos formamos emocionalmente en esos lugares. ¿Cómo hacés si no es así? La desigualdad es tremenda”, expresó el columnista de Perros de las calles.

“Todo lo que menciona Hernán son estímulos para la cabeza, pero yo entiendo lo que dice Alejandro. El estímulo a veces es ‘te pago y no pienses, quédate ahí’. De eso estoy en contra”, afirmó rotundo Adrián, mientras calificaba de “perverso” el clientelismo político.

“Si vos seguís siendo pobre y yo me estoy haciendo cada vez más rico, sos un hijo de puta”, lanzó el músico, palabras que reafirmó el productor. “Coincido y firmo al pie”, concluyó.