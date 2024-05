Emilia Attias habló de su separación del Turco Naim

Buenos Aires. Luego de conocerse la ruptura de Emilia Attias y el Turco Naim el pasado jueves por parte del equipo de LAM (América TV), se desató un escándalo ante las versiones de la separación. A través de su cuenta personal en la plataforma de Instagram, la intérprete expresó sus sentimientos en una extensa publicación.

“Cuando algo llega tan alto. Tan sublime. Se vuelve intocable. Cierro mis ojos. Respiro. Y siento mi alma caer al vacío. Como si de esa altura en la que está, se cayera, atravesando una tempestad. No estoy asustada. Prefiero la consciencia. Sentir ese viento frío en la cara. Mis músculos rígidos, la piel seca. Abrir los ojos y fijar la dirección, a través de toda esa niebla”, comenzaba el escrito por parte de la modelo a días de conocerse la ruptura de su vínculo con el humorista.

Directamente hacia él, la ex Casi Ángeles expresó: “Reconocer cada uno de sus rincones. Mirarlos de frente. Apropiarme, con cada respiro, de esta hostilidad, para transformarla. Aceptar. Con humildad. Sintonizar la antena de la sabiduría. Del perdón. Propio y ajeno. Aceptar. Integrar. Crecer. Fortalecerse. Templarse. Si este es el momento que me toca vivir ahora, al menos de esta manera me da fuerza”.

Más adelante, la artista hizo hincapié en el apoyo hacia el padre de su hija, Gina, a quien le indicó que lo seguiría acompañando. “Donde estés, de la mano. Siempre vas a contar con eso. Siempre”. “Todas las noches te mando ángeles que te protejan y te iluminen. Siento orgullo por ambos. Por cómo atravesamos muchas cosas. Con cuanta entrega. Sorteando nuestras propias complejas humanidades”, continuó Attias en la plataforma de Meta.

“Recuerdo la noche del jueves, mientras el show de esta noticia se desplegaba en los medios, y nuestros celulares explotaban, hablamos por videollamada, como una hora... acompañándonos, riéndonos con cierta tristeza, y resignación, de todas esas mentiras y condimentos que desdibujaban la realidad, propio de quien tiene una verdad a cuartas entre sus manos. Despellejando semejante intimidad. De una manera tan liviana y desprolija. Sobre vos. Sobre mí”, continuó la celebridad en esa misma publicación, la cual fue acompañada por una foto donde se los ve a ambos juntos.

Lejos de hacerle caso a las versiones del motivo de su ruptura, Emilia fue directa y escribió: “Por suerte sabemos quiénes somos. Y qué suerte que estamos tranquilos. Solo nosotros sabemos el camino recorrido. Solo nosotros conocemos esa verdad. Y esta bendita comprensión tan profunda del otro, que no le dio lugar al resentimiento, al enojo. Te espera todo lo grande. Desplegar ese magnetismo. Esa inteligencia. Esa inmensa capacidad. Esa potencia, tan tuya. Semejante calor adentro de ese corazón. Siempre admiré mucho de vos. No merecés que esas palabras que hoy flotan entre algunas personas, sean las que te definan”.

“Acepto todo. Decido también. Elijo el perdón. Y el amor. El tiempo y la vida dirá después. Y, tranquilo, que la fuerza que tengo no me la saca nadie. Tampoco a vos. La vi con mis propios ojos. Más de una vez”, escribió como cierre de sus sentidas palabras dirigidas a su expareja, con quien compartió dos décadas de su vida.