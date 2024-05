Un escándalo puso fin a la relación de Mariela Sánchez y Cristian Castro

El romance entre Cristian Castro y la carlospacense Mariela Sánchez terminó de la peor manera luego de la viralización de varios audios donde puede escucharse a la empresaria insultándolo. Luego que se dieran a conocer los mensajes de voz, presuntamente grabados durante el tiempo en que estuvieron separados, ella sacó un comunicado donde pidió disculpas al cantante mexicano y su familia y confirmó el final de la relación.

A escasos días de haberse reconciliado con emotivos mensajes en las redes sociales y promesas de amor, todo estalló por los aires. Una persona de su círculo íntimo filtró los audios y llegó la separación. «En un estado de ira dije cosas horribles de la persona que siento, en lo más profundo de mi alma, que era un gran amor. Perdón Cristian. Me sorprende que la gente no celebre el amor y disfrute del dolor y quiera destruir»; aseguró la agente inmobiliaria oriunda de Carlos Paz.

«Cristian escuchó todos los audios y finalmente llegamos al final de la relación. Era insostenible»; reconoció.

En los audios que se difundieron en las últimas horas, se puede escuchar a Mariela Sánchez hablando con una persona a quien le confiesa su intención de vengarse del cantante y detalles de su relación. Se cree que fueron grabados cuando el cantante estaba saliendo con la abogada tucumana Ingrid Wagner y hay insultos, agravios y descalificativos hacia la estrella mexicana.

«Yo solamente chusmeo en qué momento... me encantaría que se brote con esta mina también. ¿Sabés lo que es bancar al gordo sucio en siete años?», dice la cordobesa en uno de los audios. «Está loco, es un ser detestable»; agregó.

También hay otros fragmentos donde sostiene: «Es como que son chicas sin posibilidades, es como que ven a un famoso y ¡wow!, se impactan con eso, con la fama y él las denigra (...) Yo creo que Cristian me odia, me detesta, aborrece, porque sabe que tengo muchas relaciones y me muevo en el ambiente. Que puedo salir con cualquier tipo importante, él me va a odiar a mí».

«Él está bien cuando domina la situación y tiene minas feas al lado. Ahora cuando tiene a una mina que la mira todo el mundo le agarra inseguridad y es ahí donde empieza a tratarte mal (...) El día que me iba de viaje con él empezó como agresivo, me apretó fuerte el brazo porque no quise tener relaciones con él en todo el día»; añadió Sánchez.