Griselda Siciliani confirmó su romance con Luciano Castro

Buenos Aires. Hace varios años, Griselda Siciliani contó sobre la relación amorosa que mantuvo con Luciano Castro, cuando ambos eran más jóvenes y estaban solteros, por el año 2007. En aquella oportunidad, fue en el programa de Susana Giménez, cuando la actriz se explayó sobre el tema. Durante el sketch con Susana y Antonio Gasalla, la diva de los teléfonos le dijo pícaramente: “Usted tuvo un novio famoso, además, leí alguna vez. LC., se llamaba”. En ese momento, Griselda respondió entre risas, un tanto incómoda. “Es un chico que, para qué vamos a nombrar, está casado...”, comenzó diciendo la actriz. “No, decí el nombre, me dejás con las dos letras”, pidió Gasalla. “Luciano Castro... Ah, ¿está casado?”, respondió la conductora, como no sabiendo que en aquella época Castro estaba en pareja con Sabrina Rojas.

Acto seguido, Griselda amplió detalles. “Fue antes de Adrián (Suar), éramos muy jóvenes. Los músculos son de verdad. Pero no quiero hablar porque a él no le gusta, es ermitaño el gordo, y lo quiero mucho. Fue una cosita, un romance, no es que éramos novios...”, reveló en esa ocasión. Este hecho no le había caído nada bien a Sabrina Rojas quien, cuando fue consultada sobre el tema, no tuvo reparos en admitir: “¿Qué necesidad hay de decir que estuviste con mi marido?”.

Pero el tiempo pasó, y el destino volvió a reencontrarlos otra vez solteros. Luciano hace pocos meses se había separado de Flor Vigna, quien fue su compañera durante casi tres años, y Griselda ya se encontraba sin pareja, desde su separación de Suar. Los rumores de un nuevo romance fueron en aumento, aunque ninguno de los dos los confirmaba. Sin embargo, este lunes, al aire de A la tarde (América), la actriz fue interceptada por uno de los cronistas del programa: “Griselda, todos los medios están preguntando, ¿estás saliendo con Luciano?”.

La respuesta de la actriz no dejó lugar a dudas. “Sí”, dijo contundente, y agregó: “Estamos rebien”. Más adelante, se la pudo ver a Siciliani rodeada de otras personas, y desde lejos, cuando volvieron a consultarle por su relación con el actor, asintió con su dedo pulgar hacia arriba, como se puede ver en el video que encabeza esta nota.

La confirmación, sin embargo, generó cierta suspicacia, ya que fue horas antes de la función especial de Felicidades, la obra que encabeza junto a su expareja Adrián Suar.