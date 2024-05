Rocío Pardo contó intimidades sobre su relación con Nicolás Cabré

Rocío Pardo habló de su romance con Nicolás Cabré y hasta se animó a contar algunas intimidades del noviazgo que nació en Villa Carlos Paz. La bailarina y actriz carlospacense comenzó una relación que lleva casi dos meses, reconoció que están conviviendo en Buenos Aires y sostuvo: «Logró lo que nadie pudo».

Durante una entrevista reciente, blanqueó que está viviendo un gran momento junto al actor y hasta bromeó con la posibilidad de casarse. «Nosotros somos muy caseros y sencillos. Pedimos comida, miramos una peli, amamos ir al cine… Nos gusta estar en casa y no tomamos alcohol», expresó Rocío, quien dialogó con la revista ¡Hola!.

«Hace poco Nico logró lo que nadie pudo. Yo no soy de ir al gimnasio ni de hacer ejercicio, y con la excusa de querer compartir cosas con él empecé a correr. Participé de mi primera carrera y como recompensa me llevó a comer lomito»; añadió.

Sobre la convivencia que comenzó hace algunas semanas atrás y tras su viaje a España, aseguró: «Nos adaptamos al estilo de vida de cada uno y tratamos de estar juntos todos los días. Esa es la prioridad».

Rocío también reflexionó sobre la posibilidad de casarse y no esquivó la pregunta sobre la maternidad. «Hasta hace poco pensaba que ni loca me casaría, pero viste que cuando te ponés en pareja empezás a proyectar y a tener estas ideas. Creo que sería divertido y nos gustaría, supongo que sí. En este momento no siento el deseo de ser mamá. Estoy disfrutando otras cosas y tampoco sé si más adelante voy a querer. Quizás no me pase nunca y transite la vida compartiendo con la hija de mi pareja o con mis hermanos más chicos, o tal vez en unos años cambio de opinión».