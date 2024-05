La película “Anora” ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes

Francia. El Festival de Cannes celebró la premiación de su 77ª edición en una noche llena de emoción y reconocimientos. “Anora”, dirigida por el director Sean Baker, ganó la Palma de Oro de la 77ª edición del Festival de Cannes. La película narra la historia de Anora, una joven trabajadora sexual de Brooklyn que vive una inesperada historia de Cenicienta tras conocer y casarse impulsivamente con el hijo de un oligarca. Con mucho sexo, humor, grandes escenas de peleas y una demoledora crítica a las crecientes diferencias sociales, el filme también es un alegato a favor de la libertad de los trabajadores sexuales.

La gala que tuvo lugar en la Croisette y fue presentada por la actriz Camille Cottin, destacó las mejores contribuciones del cine mundial, con galardones que reconocieron a veteranos de la industria como a nuevos talentos, consolidando una vez más al festival como un referente en la escena cinematográfica internacional.

La directora de Barbie Greta Gerwig, lideró un jurado compuesto por figuras destacadas del cine mundial: el director español Juan Antonio Bayona, el actor y guionista turco Ebru Ceylan, el actor italiano Pierfrancesco Favino, la actriz estadounidense Lily Gladstone, el director japonés Hirokazu Kore-eda, la actriz y directora libanesa Nadine Labaki y las estrellas francesas Eva Green y Omar Sy.

La película india All We Imagine as Light, de la realizadora Payal Kapadia, ganó el Gran Premio del Jurado en Cannes. La cinta, que aborda la sororidad entre mujeres, se destacó además por ser la primera película india en tres décadas en participar en la competición del certamen francés.

Emilia Pérez, el musical del francés Jacques Audiard sobre un narco mexicano que transiciona a mujer, se llevó el Premio del Jurado. La película sigue la historia del jefe de un cartel, culpable de las mayores matanzas de su país por drogas, quien pide ayuda a Rita, una abogada de un gran bufete. Esta le acompaña a retirarse de su negocio y desaparecer para siempre, cumpliendo así el sueño de su vida: ser la mujer que siempre había querido ser.

El realizador portugués Miguel Gomes ganó hoy el premio a mejor Dirección de la 77ª edición del Festival de Cannes por su filme Grand Tour. La película, que mezcla blanco y negro y color, pasado y presente, realidad y ficción, narra un viaje por Asia a comienzos del siglo XX y en la actualidad. ‘Grand Tour’ ha generado opiniones encontradas en Cannes, logrando tanto admiración como desconcierto entre el público y la crítica.

The Seed of the Sacred Fig, del iraní Mohammad Rasoulof, recibió el Premio Especial del Jurado. La película narra la historia de un juez iraní que, en medio de unas protestas en Teherán, cae en la paranoia y comienza a sospechar de su propia esposa e hijas, según un comunicado distribuido por el certamen.

El Festival de Cannes reconoció a Karla Sofía Gascón, Zoe Saldaña, Selena Gómez y Adriana Paz con el premio a la mejor interpretación femenina. Las actrices española, dominicana, estadounidense y mexicana, respectivamente, fueron galardonadas por su destacada actuación en el filme Emilia Pérez, dirigido por el cineasta francés Jacques Audiard. Por otra parte, el estadounidense Jesse Plemons ganó este sábado el premio a mejor actor de la 77 edición del Festival de Cannes por su trabajo en Kind of Kindness, de Yorgos Lanthimos.

El realizador noruego Halfdan Ullmann Tøndel, nieto del icónico director Ingmar Bergman y de la actriz, guionista y cineasta Liv Ullmann, ganó la Cámara de Oro del Festival de Cannes, que premia anualmente la mejor dirección novel. Ullmann Tøndel compitió en la categoría Una cierta mirada del festival con la película Armand, que narra cómo, tras un incidente en el colegio, los padres de los jóvenes Armand y Jon son convocados por la dirección. Las versiones de los niños sobre lo ocurrido se contradicen, generando un conflicto que pone en duda las certezas de los adultos.