¿Qué dijo Mariela Sánchez tras su ruptura con Cristian Castro?

Tras la viralización de los escandalosos audios y su separación del cantante Cristian Castro, la empresaria carlospacense Mariela Sánchez hizo picantes declaraciones y apuntó contra la estrella mexicana.

A semanas de haberse confirmado su separación definitiva, se mostró dolida por el fin del romance que había nacido durante el verano en Villa Carlos Paz.

«Igual viendo cómo terminó la historia, Cristian no tenía un gran amor por mí. Un artista con un buen mánager soluciona esta situación con los audios y pueden pararlo»; expreso la agente inmobiliaria.

Sobre los cuestionamientos por la forma en que habló del cantante, la morocha se defendió y dijo: «Yo tengo conversaciones de él, cosas fuertísimas, que no voy a mostrar. Desde la historia con Cristian hasta acá, ningún medio tuvo un WhatsApp mío privado con él porque me parece que no. Lo que me hicieron a mí, me parece que no, meterse en la intimidad de alguien, no está bien».