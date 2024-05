España: Laura Sanz Corada recibió el “I Premio Nacional de Poesía al Natural”

Por José Mª Cotarelo Asturias

Con un espacio totalmente abarrotado en el vivo Bosque de la Poesía de Huetor Santillán, la presencia del Alcalde, José Carlos Ortega, el concejal de cultura, Tomás Pérez Cobos y otras autoridades, poetas como Olalla Castro, Anunciata Vinuesa, entre otros, se hizo entrega a la poeta palentina Laura Sanz Corada (Aguilar de Campoo, 1993) del “I Premio Nacional de Poesía al Natural”; una iniciativa memorable ideada por María Ángeles Cabrerizo, verdadera alma del proyecto y de muchas de las actividades culturales que con cierta asiduidad se celebran en este municipio granadino.

El alcalde se sintió feliz de celebrar el premio en el Bosque de la poesía y habló de: “aunque se sigue creciendo, Huetor mantiene esa esencia de pueblo maravilloso, como somos nosotros, los hueteños y la cultura de Huetor Santillán”. Agradeció a los asistentes la presencia en su propio nombre y en el de todo el equipo de gobierno, muchos de los cuales estaban presentes en el acto. Agradeció también “a todos los más de trescientos participantes que se presentaron al concurso, a la concejalía de cultura, a la bibliotecaria y al centro cultural, por la valiosa colaboración que siempre prestáis al ayuntamiento”.

El concejal de cultura Tomás Pérez agradeció también la presencia de la directora del Parque Natural, Milagros Menéndez, A Rosa Berbel, Erika Martínez y Alejandro Pedregosa. Destacó “el bello diseño del logo del premio que aúna literatura y naturaleza y de la que es autora Rocío Fernández”. Mencionó “a nuestro paisano, Manolo Peregrina que encaja, como siempre la palabra en el papel de una manera perfecta”. Dio la enhorabuena a la premiada, que ha sido recientemente madre, a la que le dijo: “normalmente un niño viene con un pan debajo del brazo, en tu caso, además del pan, ha venido con un premio nacional de poesía. Hay dos señas de identidad entra las varias riquezas de nuestro municipio y son la naturaleza que nos rodea y la cultura, que en los últimos años se ha convertido también en emblema municipal, ambos quedan patentes en este espacio del Bosque de la Poesía. Con este premio tratamos de aunar tanto naturaleza como cultura con la intención de concienciar sobre la salvaguarda y el respeto a la naturaleza a través de las palabras”.

Olalla Castro, manifestó su alegría por regresar al Bosque de la Poesía y a Huetor que “es un pueblo que siento como mío. Nos sorprendió mucho la calidad de los poemas recibidos. Fue muy difícil elegir el poema ganador”. Elogió a los miembros del jurado, de los que leyó algunas de las impresiones sobre el poema ganador, como la de Erika Martínez: “El poema ‘Los cuerpos sensibles’ combina la potencia imaginaria con una emoción existencial de fuerte proyección ética. Tiene temblor y es propositivo en su búsqueda de modos y tiempos mejores para la vida”. Olalla prosiguió diciendo: “Una de las razones por las que nos decantamos por este poema, además por su compromiso ecologista, fue por esa mirada en la que no se niega la fragilidad, tanto del ser humano como del mundo y del entorno natural, pero no se hace desde un lugar nihilista ni pesimista, sino desde un lugar donde hay una fe tremenda en la ternura y en la capacidad de esa ternura para sobreponernos y quién sabe si para generar algo mejor”.

Por su parte Laura, la poeta ganadora, dijo que le producía mucha felicidad ver que un premio de poesía fuera capaz de convocar a tanta gente. “Esto demuestra el compromiso del pueblo. Granada es una tierra que adoro y que me emociona particularmente. Escribí el poema especialmente para el premio. Hay que pensar en futuros habitables, no sólo para nuestros hijos, sino para todos los que convivimos aquí, también las abejas, las hormigas, los árboles. A veces la literatura se queda corta. Me planteo hasta qué punto es capaza de cambiar las cosas. Con las letras tenemos ocasión de debatir sobre las cosas importantes. Las cosas importantes no son la poesía, es lo que trae la poesía, que igual trae cosas que estaban ocultas, invisibles y que nos muestra la poesía”. Agradeció a Huetor Santillán, a las autoridades, al jurado y deseó “que en su poema se encuentre algún destello de futuro”. “Un niño corre/ encuentra el hueco en la maleza/ podría salvarlo de secarse pero/ ¿para qué si somos el diluvio? Al fondo un faro…”

Posteriormente se procedió a leer varios poemas de la galardonada por parte de distintas personas del pueblo de distintas edades y el propio concejal de cultura Tomás. Ellos fueron Sara Sánchez, Miguel Hita, Pablo Cobos, Nerea Morales, Manuel Fernández, Álvaro González, Angustias, Mercedes Martín y Pepe Ortega.

Luego la comitiva se desplazó hasta el Centro Cultural donde pudimos disfrutar del espectáculo “De mar a mar” de Ramón Maschio y Carmen Huete, del que ya dio cuenta este diario y que une musical y poéticamente a Granada y Buenos Aires. En el centro cultural una exposición de Mª Victoria Garrido Hita, pintora local, que estará disponible hasta el 9 de junio.

Esta primera edición del Premio Nacional de Poesía se ha llevado a cabo con una subvención para la promoción de la lectura y las letras españolas del Ministerio de Cultura y Deportes. La labor de los bibliotecarios/as es absolutamente fundamental en los pueblos, tanto por la amplia labor que realizan, como por el dinamismo que imprimen a los municipios, llenándolos de cultura, de pasión, de vida. Como muy bien dice Mª Ángeles: “La biblioteca es la suma de todas esas maravillosas personas que deciden que sí, que sí creen que la literaria es el viento que mueve a la humanidad”.