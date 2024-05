Ryan Gosling dijo cuáles son las dos cosas que más le gustan de Argentina

EE.UU. Ryan Gosling sorprendió en las redes sociales de la Argentina luego de haber elogiado el helado y las medialunas. El actor canadiense acaba de estrenar la película Profesión Peligro (The Fall Guy) junto a Emily Blunt, ambos dirigidos por el realizador David Leitch. En la promoción del film dialogó con una periodista argentina y le hizo mención de los dos grandes manjares dulces que pudo probar cuando visitó el país en 2004.

“¿Todavía existe Freddo en Argentina?”, le preguntó Gosling a la periodista Cecilia Martí, de TN Show, en referencia a la reconocida franquicia de helado nacional. “Sí, ¿lo conoces?”, le devolvió sorprendida la entrevistadora. “Sí, es que siempre pienso en eso”, retrucó el actor y afirmó: “Es el mejor helado”. Emily Blunt quiso entender de qué iba la conversación y le preguntó a su compañero de qué estaban hablando. “Helado”, dijo él. “Uhhh”, respondió ella.

Este diálogo se dio de manera informal justo al comienzo de la charla y es por eso que durante la entrevista formal, la periodista retomó el tema y le preguntó acerca de sus días en la Argentina. “Fue hace mucho tiempo (NdR.: hace veinte años). No me acuerdo cuándo, pero sí me acuerdo de Freddo, que quedó marcado en mí”, dijo el canadiense.

“Las medialunas también fueron algo como... ¡Así es como se empieza el día!”, agregó Gosling y una vez más desconcertó a Blunt, quien volvió a preguntarle de qué estaba hablando. “¿Qué es la medialuna? ¿Cómo algo de pastelería?”, le preguntó. “Es como un croissant chiquito, pero es más dulce”, le explicó Gosling a Blunt. “Uhhh, beatiful. ¿Y las podés mojar en el café?”, insistió la actriz. “Sí, son para el desayuno y para que las puedas comer como a las 4 de la mañana porque las empiezan hacer muy temprano”, le aclaró el actor. “Ohh, tengo que ir. Es mejor tenerlas cuando están calentitas”, opinó Emily. “¿Cuánto tiempo pasaste en la Argentina?”, quiso saber la periodista. “No el suficiente. El tiempo no fue el suficiente”, se lamentó Ryan.