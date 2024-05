Cosquín a todo éxito en la 13ª edición del cine independiente

**Éxito en la 13ª edición del FICIC: Celebrando el cine independiente en Cosquín**

Una vez más, el séptimo arte iluminó las pantallas de nuestra ciudad durante la 13ª edición del Festival Internacional de Cine Independiente Cosquín (FICIC). Este evento cinematográfico, que congrega a amantes del cine de todo el mundo, nos brindó una cartelera cargada de emociones y reflexiones.

Cada rincón se transformó en una sala de proyección, ofreciendo un espacio para las expresiones artísticas que enriquecen nuestra cultura y estimulan la creatividad. Desde cortometrajes hasta largometrajes, el FICIC nos invitó a sumergirnos en historias cautivadoras y explorar nuevas perspectivas.

En la Municipalidad de Cosquín, reafirmamos nuestro compromiso de promover el cine y el arte como pilares fundamentales de nuestra identidad cultural. Agradecemos a todos los organizadores, artistas y cinéfilos que contribuyeron a hacer posible esta magnífica edición.

Sigamos apostando por el arte en todas sus formas, porque es a través de la cultura que construimos una sociedad más inclusiva, diversa y reflexiva. ¡Hasta la próxima edición del FICIC!

Ganadores por categorías:

- Cortos de Escuela:

- La Chispa de Andrés Tamagnini

- La Balandra de Matias Lima



- Cortometrajes:

- Un Movimiento Extraño de Francisco Lezama

- For here am i sitting in a tin can for above the Word de Gala Hernández Lopez



- Largometrajes:

- La Palidiada de Philip Sotnychenko

- Las Cosas Indefinidas de María Aparicio