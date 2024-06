Paul McCartney vuelve a Córdoba: ¿dónde y cuándo será el show?

Finalmente, se confirmó el regreso más esperado. A ocho años de su última visita, Paul McCartney volverá a Córdoba en el mes de octubre en el marco de la gira «Got Back» y se presentará en el estadio Mario Alberto Kempes.

El concierto en tierras cordobesas está previsto para el 23 de octubre y la noticia fue confirmada por el ex beatle, quien dijo: «Hey, Argentina! Estoy muy emocionado de volver a verlos con mi tour Got Back este año. ¡Tenemos recuerdos increíbles de nuestros shows en Argentina y estamos muy ansiosos de crear muchos más!»

Se trata de la vuelta de uno de los cantantes, compositores e intérpretes más exitosos de todos los tiempos, el genio detrás de clásicos inolvidables de The Beatles como Hey Jude o Let it Be, pero también de canciones de su etapa solista que dejaron un huella como «Live and Let Die» y «Band on the Run».

La primera fecha en Argentina será el 5 de octubre en Buenos Aires y luego seguirá Córdoba, el día 23 del mismo mes.

Las entradas saldrán a la venta desde el miércoles 12 de junio a las 10 horas, únicamente desde la web oficial de All Access, con preventa exclusiva para clientes Santander American Express por 48 horas o hasta agotar stock, lo que suceda primero. Una vez agotada la preventa comenzará, a continuación, la venta general con todos los medios de pago y los clientes de Santander Amex podrán abonar en hasta 6 cuotas sin interés.