Mirtha Legrand se emocionó al recibir un saludo del Papa

Buenos Aires. Como cada fin de semana, Mirtha Legrand encabezó una nueva mesaza en la que recibió a figuras del espectáculo, la política y la medicina para hablar de la actualidad, sus proyectos laborales y personales. Uno de los momentos más destacados del programa fue cuando la diva recibió el saludo del Papa Francisco. Más allá de su emoción, la conductora aprovechó para hacerle un reclamo.

Luego de presentar a sus invitados –Arnaldo André, actor paraguayo de cine y televisión; Franco Mercuriali, periodista; Mariana Brey, comunicadora y panelista y Fernando Burlando, abogado– la Chiqui recibió a su cocinera, Jimena Monteverde, quien había regresado de un viaje a Roma, Italia.

“Recibimos a Jimena, que estuvo unos días en el Vaticano”, comentó Legrand, mientras Jimena se acercaba con emoción a la mesa. “Mirtha, te extrañé. De verdad te digo”, le comentó la autora del libro “Cualquiera puede cocinar”. Luego, la rubia le reveló a la diva que tenía un mensaje especial para ella: “Sabés que tengo un mensaje para vos, del Papa. A la única persona que le habló fue a mí. Le mostré tu video, en el que le mandabas un saludo, y me dijo que te manda un beso grande. Me dijo ‘decile que la veo siempre, pero decíselo en secreto’”.

Al escuchar que el Sumo Pontífice le había dedicado unas palabras, Mirtha no ocultó su sorpresa. Mientras se agarraba la cabeza expresó: “¡No puedo creerlo! ¡Qué increíble!”. Entre risas, Monteverde agregó: “¡Estoy pecando! Que no vea esto”. Fue entonces cuando la Chiqui comentó que había visto una foto de su compañera con el Papa. “Le di la mano y me estaba hablando ahí de vos, a la única persona que le habló”, detalló Jimena.

Luego, ante la consulta de uno de los invitados, Monteverde dio detalles de por qué viajó a ver al Papa. “Fui a cocinar a una fundación que él tiene. Allá hicimos un poco de todo. Francisco tiene una asociación que acoge inmigrantes y les enseñan diferentes oficios”, señaló Jimena. Además, la cocinera comentó que la experiencia resultó enriquecedora ya que fue un “intercambio cultural”. Por último concluyó destacando la simpatía de Francisco: “Fue increíble tenerlo al lado. Sé que no es siempre simpático con todos, pero conmigo sí”.

Aprovechando la situación, Legrand no pudo ocultar si inquietud por la posible visita del Papa al país: “¿No te dijo nada si venía? Porque esa es la gran intriga de todos los argentinos. Algunos dicen que no viene”. Franco Mercuriali se sumó al debate y agregó información: “Algunos hablaban de noviembre como la posibilidad de que venga a la Argentina”. Fue entonces cuando Mirtha lanzó su fuerte reclamo: “No puede ser un Papa argentino y que no venga. Nunca ha venido”.

A mediados de enero de este año, Francisco había expresado su deseo de visitar la Argentina. “La gente está sufriendo mucho, es un momento difícil. En agosto debo ir a Polinesia y luego, si se puede hacer, iré a Argentina. Yo quiero ir”, precisó el sumo pontífice en declaraciones a la televisión italiana. Vale recordar que el Presidente Javier Milei le envió una carta al papa Francisco para invitarlo a que visite el país, en lo que sería la primera visita del sumo pontífice desde que está al frente de la Iglesia Católica.