«Los Mancos de Espíritu», la obra de teatro educativo que recorre el país

«Los Mancos de Espíritu» es el unipersonal que encarna Daniel Grana y que aborda diversas problemáticas vinculadas a la juventud. Se trata de una obra necesaria para estos tiempos que recorre las distintas escuelas, fábricas y clubes de la Provincia de Córdoba, donde se plantean situaciones de la vida cotidiana.

La premisa es poner en agenda todos aquellos temas que aún son tabúes para la sociedad.

Durante una entrevista concedida a EL DIARIO, el actor habló de la importancia de la obra para abordar las problemáticas que enfrenta la sociedad y dijo: «Estamos con el unipersonal de teatro educativo social «Los Mancos de Espíritu», un espectáculo que creamos hace algún tiempo y que ahora he vuelto a realizar. Los artistas siempre decimos que volvemos a pedido del público pero no siempre es así, a veces el público no pide nada. Esta vez, es verdad. Sucede que los docentes de distintos lugares de la provincia y el país nos han pedido que volvamos. Es una obra que trata temas de actualidad, bullying, violencia familiar, comunicación, consumos y muchos más. Hemos hecho muchísimas funciones y ahora se viene Inriville y Roca».

«Se produce un fenómeno muy lindo, somos como las viejas compañías de teatro. Salimos a recorrer pueblo tras pueblo, estuvimos en lugares chicos y grandes, en teatros, escuelas y en espacios abiertos»; añadió.

«Trabajamos con los equipos de salud mental de los hospitales, psicopedagogas y llegamos a diferentes localidades. Se va corriendo el boca en boca, que es lo más importante. En muchos lugares, nos han convocado gerentes de Recursos Humanos de fábricas y empresas para que trabajemos con los obreros y sus familias»; reconoció Grana.

Consultado sobre la obra, Grana ponderó: «Es una tragicomedia, hacemos reír pero también profundizamos en ciertas problemáticas y es notable ver lo que pasa con los chicos en las escuelas primarias y los colegios secundarios. Es algo mágico y además permite que los docentes sigan trabajando estos temas en el aula. Muchas veces, comparten con nosotros los resultados y eso nos ayuda a modificar la obra. Los Mancos de Espíritu es una obra que sacude y se va actualizando constantemente».