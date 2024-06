Duki hizo historia en Madrid en un estadio Bernabeu repleto

España. El rapero argentino Mauro Ezequiel Lombardo Quiroga, más conocido como Duki, hizo historia ayer en Madrid, luego de hacer un show ante un estadio Santiago Bernabeu repleto, algo que hasta ahora ningún argentino había logrado.

Duki comenzó su carrera como freestyler en las batallas de gallos y acabó consagrándose como un artista consagrado, con una enorme popularidad. Hizo un show con tres cambios de look, dos horas y media de duración y un total de 42 canciones interpretadas (quizá The Eras Tour no había abandonado la sala todavía).

Duki tuvo además invitados de lujo, como su pareja y también famosa Emilia Mernes y nada menos que Bizarrap.

La lista no acaba, pues el show en el Bernabéu ha sido una pasarela de celebridades del trap, el rap y el reggaetón. Otro de los nombres más destacados ha sido el de Nicki Nicole, con quien ha cantado Ya Me Fui, el hit que llevó a las celebridades de internet (como Lola Lolita) a generar contenido en TikTok. Aparece en escena la steadicam que parecen haber incorporado todos los artistas después de que Rosalía hiciera lo propio en su Motomami World Tour. Dano, C.R.O, Rei, Lucho SSJ, YSY A y Neo Pistea le han acompañado durante el concierto para interpretar, junto a él, sus temas más pegados. Los dos últimos se convierten en auténticos protagonistas en la parte final del espectáculo, pues junto a Duki formaron el trío Modo Diablo. Con Quavo, Trap N’ Export y Vuelta A La Luna, el público rinde homenaje al nombre de la banda y se transforma en una masa compacta de euforia desmedida. No faltó Jhay Cortez (ahora Jhayco) y tampoco el canario We$t Dubai para poner el broche de oro a una noche forjada en la épica con más de 60.000 asistentes.

No faltan grandes éxitos como Goteo, Top 5, Givenchy o She Don’t Give a Fo, el tema que cierra la multitudinaria misa. “Me siento más cercano que nunca a España”, se anima a decir. “Gracias a los españoles que le dieron una oportunidad a la música argentina”, continúa después de haber llevado como accesorio las banderas de las dos naciones que narran su cronología musical. El ‘Duko’ se va, pero deja un rastro de historia para su país y su industria musical.