Wanda Nara confirmó su separación de Mauro Icardi

Buenos Aires. Wanda Nara puso fin a la escalada de rumores y confirmó su separación de Mauro Icardi. La empresaria se lo dijo a Luis Ventura a través de un mensaje que fue difundido en A la tarde (América). “Estoy separada”, dijo la futura conductora de Bake Off, quien por estos días se encuentra en Buenos Aires, mientras su marido viajó a Estambul para reincorporarse al Galatasaray.

Ana Rosenfeld, abogada y amiga de Wanda, ratificó los dichos de su defendida. “Ella ya lo dijo. Está separada. Y no va a decir nada más”, le manifestó la letrada a Teleshow, y aclaró: “Aun no se firmó el divorcio”. En este sentido, habrá que estar atentos a los pasos legales de un arreglo que se anticipa millonario, y vale destacar que del 15 al 26 de julio, habrá feria judicial en la Argentina, por lo que no habrá actividad en Tribunales.

Según le contó Wanda a Ventura, conductor en reemplazo de Karina Mazzocco, intentó salvar su pareja con Icardi por una cuestión vinculada a su salud. Vale destacar que durante el año pasado la mediática fue diagnosticada con leucemia, y desde entonces realiza un tratamiento en Fundaleu. Y cerró con una frase que parece aludir a la China Suárez. “Que hablen todos, que yo hablo última. Porque como soy primera en todo me dejo para el final lo que nunca hablé”. Es que en ese momento, la actriz que tuvo el recordado affaire con Mauro Icardi hace tres años que inició la crisis matrimonial, había publicado una foto con la frase “unas ganas de hablar...”.

De esta manera, los indicios que venían compartiendo en sus redes sociales se transformaron en un hecho concreto. Hace cuatro días, la empresaria había subido una foto en el gimnasio con una frase que cobra más sentido con la noticia de hoy: “Trabajando en alguien que nunca me va a decepcionar, en Wanda”, sentenció en tercera persona, en la publicación se mantiene como la última en su perfil. Por su parte, Icardi compartió hace dos días un posteo romántico hacia su pareja, una práctica que ya había realizado en momentos similares de crisis.

El 7 de junio pasado la pareja celebró sus diez años juntos. En aquel entonces, el delantero le dedicó un extenso y un romántico posteo que apenas fue correspondido con un “me gusta” de parte de la empresaria. “Te amo más de lo que las palabras pueden expresar, y me siento bendecido por cada día que pasamos juntos. Por otros diez años y muchos más, te prometo mi amor eterno, mi dedicación y mi gratitud infinita”, cierra el texto que acompaña una foto en la que se besan junto a una torta con forma de corazón. Para darle más romanticismo, el destino quiso que celebraran en Roma. Sin embargo, el frío gesto de la empresaria no pasó desapercibido. Y si bien en aquel momento no se habló de ruptura, un mes después adquiere otro significado.

Mauro Icardi anunció su amor público a Wanda Nara en noviembre de 2013, una semana después de que ella confirmara su separación de Maxi López, con quien tuvo a sus hijos Valentino, Benedicto y Constantino. El romance los puso en el ojo de la tormenta y en el foco de las críticas de propios y ajenos, pero a ellos, lejos de debilitarlos, los fortaleció. Se casaron el 27 de mayo de 2014 y lo celebraron con una fiesta en el Palacio Sans Souci, en Victoria. Al poco tiempo agrandaron, y ensamblaron, la familia: Francesca nació el 19 de enero de 2015 e Isabella, el 27 de octubre de 2016.

Todo marchó según lo soñado hasta el 16 de octubre de 2021, cuando Wanda dejó de seguir a su marido y sacudió las redes con una frase que pasó a la historia. “Otra familia más que te cargaste por zorra”. Sin nombrar a nadie, los caminos no tardaron en llegar a la China Suárez, a quien acusaba de romper la pareja entre Pampita Ardohain y Benjamín Vicuña, y ahora denunciaba una infidelidad con Icardi. Así, empezaba a derrumbarse su matrimonio que, pese a los esfuerzos por reconstruirlo, parece haber llegado a su fin.