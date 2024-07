Augusto Ferreira, una de las nuevas voces literarias de Paraguay

El escritor paraguayo Augusto Ferreira, autor de las obras fundamentales "El paso de los 400" y "La garganta de la tierra", dialogó con el escritor y periodista argentino Pedro Jorge Solans en Asunción. En la entrevista, Ferreira compartió sus reflexiones sobre su trayectoria, la literatura regional y la importancia de contar historias locales.

“No sé si considerarme referente”, comienza diciendo Ferreira. “Desde ya te hablé con la impresión y la opinión y la perspectiva que tienes de mi trabajo. Pero a nivel personal, contar historias locales y después latinoamericanas, el mundo siempre conviví como generadores de historias impresionantes, únicas en el mundo, caracterizadas por una cultura, por idiomas que a veces son tan poderosos, tan exóticos, tan místicos para el resto del planeta, que si no le explicamos nosotros, entonces van a venir ellos a hacer lo necesario”.

Sobre sus motivaciones al escribir, Ferreira comentó: “Desde ya, cuando yo escribí 'El paso de los 400' unos seis años atrás, mi intención era escribir aquello que a mí me hubiese gustado leer cuando estaba en el colegio. Porque yo me crié viendo películas como 'Rescatando al soldado Ryan' y 'La caída del halcón negro'. Me gustaba mucho el cine bélico. Por Dios, decía yo, ¿por qué acá no se cuentan historias como esas? A muchos de nosotros nos alejaron de la literatura paraguaya y terminamos consumiendo todo lo de afuera”.

Al hablar sobre el concepto de la feria Chacú Guaranítica, Ferreira explicó cómo esta gran región literaria y cultural ha tomado fuerza en los últimos años. “Han hecho como una gran región de literatura, de costumbres, de historias que toma fuerza. Porque cuando llega acá por primera vez, hace unos dos o tres años atrás, viene con 'Librería de la Paz' y viene la invitación directa para los escritores para ser coorganizadores de la feria 2023 a México como invitado. Al principio, a los escritores nos costó comprender lo que significaba el concepto, porque recién cuando llegamos a ejecutarlo tuvimos mucha oposición de la industria local. Pero cuando empezamos a ejecutarlo, ahí entendimos que era poner toda la producción local contemporánea a la vista de un mundo, de un universo que todavía era invisible”.

Ferreira detalló la importancia de explotar esta oportunidad: “Ni siquiera sabíamos que existía, que implicaba todo el nordeste argentino, todo Paraguay de norte a sur. Ahora sabemos qué significa toda la frontera paraguaya con Brasil, Uruguay, Bolivia, e implica toda Latinoamérica. Y nosotros no sabíamos la importancia de explotar eso, de abrir nuestras puertas a los escritores de estas regiones. Al mismo tiempo, es llevar la literatura paraguaya poco a poco, darle poder al escritor paraguayo, y de esa forma él mismo se convierte en editor y lleva por sí mismo la obra”.

Gracias a "Librería La Paz", Ferreira y otros escritores paraguayos han podido penetrar en mercados importantes como Buenos Aires. “Hoy tenemos ya 50 autores paraguayos que han publicado en Argentina. Llegamos a penetrar Buenos Aires, pero la verdad es que el nordeste argentino y Paraguay tienen tantos puntos en común, ¿cómo tardamos tanto en darnos cuenta? Romper esas barreras fronterizas, políticas, chicas, porque en la realidad no hay fronteras”.

Ferreira también destacó la importancia de la interacción cultural y literaria: “Debemos reconocer que primero vinieron muchos actores culturales. Nosotros, gestores culturales, conocemos mucho del Mato Grosso, que tenía historia de organizar encuentros internacionales d epoesías. Como en Asunción ahora, y todo Paraguay está en una edad de oro cultural. Este año logramos que la literatura del Chaco, digo, por miembros de etnias y en el sur hasta menonitas, llegara a Buenos Aires. Pero más importante, tenemos que llegar acá, porque lo más difícil que tuvimos nosotros es que la literatura de la capital no llega al interior del país”.

Subrayando la necesidad de romper barreras internas, Ferreira señaló: “Si usamos el término interior para suerte de diferencia, la literatura producida en el interior no llega a la capital. Tenemos que romper esta barrera, que ya se está rompiendo de forma natural, orgánica, como la feria nos permite armar puntos de encuentros y de ahí las conexiones se dan. Estamos en plena sinergia, y creo que realmente no nos estamos dando cuenta de que, si no lo hacemos nosotros, los escritores, si no forzamos este cambio, si no forzamos esta idea de que Asunción es definitivamente capital cultural de la región, no le vamos a poder dar oportunidades a todos aquellos autores que necesitan también un faro aparte de las grandes capitales que ya conocemos. Hablemos de Buenos Aires, por ejemplo”.

El diálogo con Pedro Jorge Solans resaltó la misión de Ferreira y otros escritores de la región de dar voz a sus historias y culturas, posicionando a la literatura del Chacu guaranítico como un referente en el ámbito literario y cultural latinoamericano.