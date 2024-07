Rescatan la última actuación de Louis Armstrong en la BBC en 1968

EE.UU. Desde la redefinición del jazz con su revolucionario toque de trompeta hasta la invención del canto popular, Louis Armstrong tuvo un mayor impacto en la música popular estadounidense que cualquier otro artista antes o después. En julio de 1968, Armstrong y su reconocida banda, The All-Stars, viajaron a Inglaterra y entraron en los estudios de la BBC en Londres para grabar una actuación, llena de vitalidad y alegría, que manifestó algunos de los cantos y trompetas más inspirados de su destacada carrera. Ahora, esa mítica sesión ve la luz en formato de álbum.

Grabado en audio y vídeo de alta fidelidad, Louis In London presenta a Armstrong entregando todo, desde la primera composición que se sabe que interpretó en público: "Ole Miss" de W.C. Handy, hasta el éxito "What A Wonderful World" y versiones clásicas de éxitos como "Mack The Knife" y "Hello, Dolly!

Transmitida por primera vez el 22 de septiembre de 1968 como el programa de la semana de la BBC TV, la sesión resultó ser la última gran actuación de Armstrong. Desde el momento en que recibió una copia de la grabación de Londres de 1968, decidió que el mundo escuchara esta música, pegando una nota en el exterior de la caja de la cinta en la que escribió: "Para los fans".

Armstrong envió copias del concierto de la BBC a sus amigos y las reprodujo cada vez que recibía visitas. Aunque podría haber elegido cualquier cantidad de grabaciones notables, incluidas sus colaboraciones icónicas con Ella Fitzgerald, regresó una y otra vez a la sesión de la BBC. Ahora, más de cinco décadas después de su fallecimiento, Louis In London por fin será compartido oficialmente con el mundo.

“Sabiendo cuánto deseaba que sus amigos y fans escucharan esta música mientras aún estaba vivo -escribe Ricky Riccardi en las notas exclusivas del álbum- es un gran motivo de orgullo saber que ahora será disfrutada por las nuevas generaciones. incluidos muchos fanáticos que ni siquiera estaban vivos cuando Armstrong falleció, pero que todavía están inspirados por su música y su alegría. Armstrong afirmó una vez que estaba aquí ‘por la causa de la felicidad’. Todas estas décadas después, álbumes como Louis In London continúan la misión de su vida en un momento en el que todavía necesitamos que nos recuerden que tal vez todavía sea un mundo maravilloso y tal vez ‘nosotros’. Después de todo, nunca caminaré solo”.