De rapear en las plazas de Carlos Paz a las plataformas musicales

Yaco Strumia es un joven de 19 años de edad y un orgullo para Villa Carlos Paz. Comenzó a rapear en las plazas de la ciudad cuando apenas tenía 14 años y algunos años después, logró cumplir su sueño y lanzar sus propios temas en las plataformas como YouTube y Spotify.

El talentoso joven terminó sus estudios secundarios en el 2023, en el Instituto Cristo Obrero, y se dedica a trabajar en el negocio familiar. Pero lejos de quedarse quieto, decidió ir tras sus metas y durante varios meses estuvo trabajando para grabar seis temas con videoclip que incluyen imágenes de diferentes espacios de la ciudad.

En una entrevista con EL DIARIO, Yaco contó: «Llevo varios años haciendo música y ahora saqué seis temas y sus respectivos videos, en una producción bien forjada. Van estar en YouTube y en todas las plataformas. Hago géneros urbanos más que nada, me especializó en lo que es trap, y rap, de la rama del hip hop. Empecé en las competencias de freestyle y casi todo el material fue producido por mí: los videos y las canciones».

«Los videos han sido grabados en Carlos Paz, dos ya los subí y hay tomas realizadas cerca del Registro Civil, en mi estudio de grabación y en la calle Tierra del Fuego, en el balcón de la casa de un amigo. Nos llevó unos cuatro meses hacer este trabajo y el lanzamiento lo hice el 29 de julio con motivo de mi cumpleaños. Este material se llama "Corazón Presente", hace alusión a un doble sentido, presente de regalo y de estar en el lugar, es un concepto de enamoramiento y donde hay dudas, si está bien o mal, incomodidad por no entender el desamor y la idea de estar bien con uno mismo»; añadió.

Consultado sobre su experiencia en la competencias que se hacen en la ciudad, contó: «Fui partícipe de las compe, me anoté por primera vez a los 14 años y no paré de participar e improvisar. En la cuarentena, se dejaron de hacer competencias y con dos amigos organizamos la competencia LC freestyle, la única que se hizo durante esos años. Un día, me dije que era hora de dejar de competir y hacer música»; completó el joven.