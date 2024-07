David Lebón abrirá el show de Eric Clapton en Argentina

Buenos Aires. Eric Clapton está celebrando 60 años de trayectoria con una gira mundial y sus fanáticos argentinos lo esperan con ansias para su cita el próximo 20 de septiembre, en el estadio Vélez Sarsfield. En medio de la emoción por su regreso al país, el compositor británico escogió a una de las figuras más importantes del rock nacional para abrir su concierto. Se trata de David Lebón, el histórico guitarrista que dejó su marca tanto en su carrera en solitario como en grandes bandas como Serú Girán o Pescado Rabioso.

Tras conocerse la noticia, Lebón habló con Juan Di Natale en su ciclo por Mega 98.3 y se mostró muy feliz por el opening del show de Clapton. “Somos muy parecidos en muchas cosas, simplemente porque lo escuché o alguien me contó. Nos gusta vestirnos bien, nos gustan los Rolex, el blues y los temas lindos. Así que estoy muy contento de abrir”, señaló el compositor

A su vez, aprovechó para contarle al periodista acerca de una oportunidad que no pudo concretar años atrás. “Cuando vino la primera vez a River, yo iba a ser el telonero. Era muy jovencito y estaba muy feliz. Vivía muy cerca del Monumental, pero entre los managers no se arreglaron las cosas, entonces arrancó el show y yo estuve llorando toda la noche”, expresó el guitarrista, sobre el debut porteño del exCream en 1990.

“No podía parar de llorar, pero está bien lo que pasó porque ahora sí va a suceder”, reflexionó y señaló que, en esta ocasión, lo “agarra en un mejor momento que aquel”. Di Natale sumó: “Me parece que aquella época, en la primera visita de Eric Clapton, no era tu etapa más luminosa…”, y el guitarrista dio su punto de vista: “Acá en general el rock no estaba muy… No había bandas. Yo creo que siempre tuve una buena banda de rock, pero Eric venía con todo”.

La charla derivó en los inicios de Lebón con la música, en la década del ‘60: “Armando tus primeras bandas y viendo rock por primera vez, ¿llegaste a cruzarte con la data de Clapton?”, le preguntó Di Natale, haciendo referencia a su infancia en Estados Unidos. “Lo primero que me volvió loco fue Jimi Hendrix, pero yo lo vi con Curtis Knight... Incluso cuando tocó con él, Hendrix ya estaba con la viola haciendo unas cosas rarísimas y yo me morí, había ido con mi vieja, que fue mi primera productora y me ayudó muchísimo”, recordó.

También reveló que fue Pappo el que le mostró la música de Eric Clapton, lo que lo marcó para toda la vida. “Cuando lo escuché dije “¡Wow!’, me llegó muy profundamente porque creo que es uno de esos músicos que toca con el corazón”, aseguró en su paso por el estudio. Y también reveló que le gustaría tocar algún mash-up con el británico en alguno de sus clásicos.

Figura clave del rock argentino, Lebón participó y grabó en bandas que marcaron un antes y un después en el género, tales como La Pesada del Rock ‘n’ Roll, Pappo’s Blues, Pescado Rabioso, Sui Generis o Polifemo. Su consolidación como músico integral llegó en Serú Girán, donde se destapó como cantante, guitarrista y compositor en el grupo que quedó en la historia como Los Beatles Criollos, junto a talentos como Charly García, Oscar Moro y Pedro Aznar.

En paralelo, en1973 comenzó su carrera solista con su primer disco titulado David Lebón, el cual logró posicionarse como uno de los trabajos emblemáticos de la época. Su larga trayectoria le llevó a ser reconocido con nominaciones y premios, con el Gardel de Oro por Lebón & Co, como hito principal.

El “Dios de la guitarra”

Por su parte, Clapton es considerado uno de los artistas más influyentes en la historia del rock a nivel mundial. Oriundo de Surrey, Inglaterra, el guitarrista pasó por varias agrupaciones que le dieron notoriedad en el mercado, siendo Cream la que alcanzó popularidad internacional con su sofisticada fusión de rock y blues, que incluía solos improvisados. En especial por parte del músico, quien supo encontrar su propia marca al combinar la forma y el fraseo del blues con su tono de voz.

“Crossroads” y “White Room” fueron los temas que quedaron para la historia como el estándar para los solos de guitarra de rock. Pero eso no fue todo en su carrera, ya que luego participó y compuso en otras bandas y en compañía de otros artistas, los cuales le permitieron ganarse un sinfín de premios, tales como “Tears in Heaven”, la cual compuso después de la muerte de su hijo y le valió el Grammy a canción y grabación del año.