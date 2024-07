El abogado Roberto Castillo habló sobre su relación con Cinthia Fernández

Buenos Aires. Los últimos días se vivió un gran revuelo entre Cinthia Fernández y su abogado Roberto Castillo, con quien confirmó su relación. Luego de especulaciones respecto a la naturaleza de su vínculo, la bailarina lo blanqueó públicamente y generó un sinfín de repercusiones. En medio del ojo de la tormenta, el letrado salió a hablar al respecto.

El flamante novio de la modelo pasó por el estudio de LAM (América) este miércoles por la noche y respondió todo lo hablado en los últimos días. “En principio a mí me cuesta mucho hablar de esta situación porque es exponer a mis hijas, me avergüenza un poco la situación. Pensé que el tema iba a pasar, pero no pasa, es como que sigue y va creciendo… Yo fui papá a los 23, de Pilar, y siempre trabajé para que se sienta orgulloso de mi paternidad para con ella”, explicó respecto a su primogénita, con cuya madre estuvo diez años.

“Me separé a los 25. Y con Daniela, que es la mamá de Elena y Olivia estuve casi seis años. Es una gran mujer que me regaló lo más lindo en la vida, es una mujer con quien tuvimos los mejores pasajes en la vida, pero que yo tengo una mirada distinta de los vínculos. Yo no soy del mandato de que una relación es para siempre, para mi se abandonan o se construyen”, comentó en alusión a su última pareja.

“Acá no hubo una situación de traición o maltrato…. Lo que me hizo sostener la relación con Daniela es, primero, que es una gran mujer, una gran persona. Yo creo que en un momento le dije que primero iba a tener mucha bronca pero que después iba a resignificar las cosas”, continuó Castillo. “¿Fue una charla que venían teniendo?”, le consultó el conductor del programa. “Sí, veníamos hace dos años con eso con mi exmujer…”, sentenció.

“Éramos dos compañeros de crianza, pero abandonamos la pareja. La familia sostenía a la pareja”, comentó en alusión a la modalidad de su relación con la madre de sus dos hijas menores. “Acá me preguntaron muchas veces… yo tengo que explicar eso, yo me senté a hablar cincuenta veces y le dije ‘hagamos una escapada, vayamos a cenar, hagamos algo por nosotros’. Cuando se va el enamoramiento uno construye o abandona. Entonces, desde ese lugar yo fui un hombre sincero, me duele que se hable de infidelidad”.

“Teniendo tres hijas, y sabiendo que soy un hombre sincero, de que se hable de infidelidad porque que mis hijas, encima que Pili tiene 12 años, crezcan, escuchen que yo traicioné a una mujer no está bueno…”, recalcó Roberto en su paso por el programa.

En cuanto a su vínculo con Cinthia, el abogado señaló que es algo que recién empezó tras separarse de la madre de sus hijas mejores. “Yo lo que le dije a Cinthia fue ‘yo no puedo estar escondiéndome, yo le tengo que decir a ella…’. Me llama por teléfono (Daniela Vera Fontana), yo estaba de viaje en San Luis, yo había respondido una historia diciendo que estaba separado”, explicó sobre cómo se enteró su expareja, a quien le comentó que no estaba para reanudar su vínculo sino para acompañarla en la crianza de sus hijas.

“A mí me incomoda mucho de una persona que me dio tanto en la vida. Tuvimos bastantes pasajes como todas las parejas. Incluso se daba la charla con sus padres, pero no…”, comentó Castillo respecto al mal momento que atraviesa con su exesposa. “Yo me iba a separar porque me iba a separar. Es más, yo mañana termino con Cinthia y sigo mi vida solo, pero jamás dejaría porque sé lo que cuesta construir una familia. Enamorarse, la atracción física puede pasar en un bar”, explayó en otro momento de la entrevista.

Al ser consultado respecto a sus sentimientos por la panelista, él confesó: “Siempre me pareció una mujer hermosa y lo que más me gustó fue su evolución, lo que más me gustó fue el conocerla en el 202 y ver cómo creció. Me generó admiración”. En ese sentido, añadió: “Yo en una mujer busco admirarla intelectualmente sobre todas las cosas”. “Yo a Cinthia ya la conocía hace cuatro años, no es que yo fui a un bar, me crucé a una chica y empezamos a salir”.

Completamente enamorado de su nueva novia, una vez más intentó desmentir los dichos de su exmujer y aseguró: “Te juro por mis tres hijas que jamás, pero ni una charla fuera de lo profesional”.