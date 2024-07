Ricky Maravilla explicó por qué reapareció con “nueva cara”

Buenos Aires. Ricky Maravilla volvió a ser tendencia en las redes sociales, meses después de haber estado involucrado en un escándalo mediático por la viralización del caso de un hijo no reconocido, pero esta vez por su extraña apariencia.

El artista asistió al programa La Cúpula Musical, conducido por Karina Ranni (ex integrante del grupo Las Primas), quien se grabó con el salteño para anunciar la nota que saldrá el próximo sábado. El video fue comentado por varios usuarios en X (antes Twitter) y surgieron todo tipo de especulaciones.

No se sabía exactamente qué se había hecho Ricky para verse así, aunque vale aclarar que en el video que grabó Ranni tenía un filtro de Instagram sobre su cara. Igualmente, se especuló que había usado bótox y otras cirugías para lucir más joven.

Sin embargo, Ricky Maravilla habló con Teleshow y despejó todo tipo de dudas. “Nada que ver, no me hice ningún retoque estético. Lo que pasó es que pusieron un filtro y surgieron todo tipo de comentarios. Desde esta mañana está sonando mi teléfono, pero nada que ver”, reiteró el creador de Que tendrá el petiso.

“¡Estoy muy bien! Cuando te ven bien te tratan y cuando te ven mal te maltratan, estoy bárbaro. Es lo que puedo decir… A veces en los canales de televisión algún maquillaje te ponen y eso es muy superficial, les envío fotos de mi estado actual para que vean cómo estoy sin filtro”, explicó con humor el cantante tropical, tratando de utilizar, aunque con errores, la frase que utiliza Mirtha Legrand en el cierre de sus programas.

“¿Qué le pasó?”, “¿Se olvidaron de sacarle algún hilo?”, “Lo cosieron como a un matambre”, “Es como un hijo de Chucky con Mirta Legrand”, “Son una sucursal de Colombraro”, fueron algunas de las publicaciones más relevantes de los seguidores que se vieron sorprendidos por el rostro del cantante.