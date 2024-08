Iliana feliz con la reconciliación de Marina Calabró y Rolando Barbano

Buenos Aires. Tras una breve separación, Marina Calabró y Rolando Barbano decidieron retomar su relación luego del incómodo momento que vivieron en los Martín Fierro de la Radio. Impulsada por la felicidad de su hermana, Iliana habló con Intrusos (América TV) sobre el acercamiento entre los periodistas, aunque en esta ocasión eligió ser cautelosa con sus declaraciones para no provocar el enojo de la politóloga.

“Están bien, me pone feliz verla bien, no quiero entrar en detalles, no me hagas pisar el palito porque estamos bien y queremos seguir felices por la vida”, comenzó diciendo la actriz, dejando en claro que no quería causar el enojo del especialista en policiales, como había hecho meses atrás. Cabe recordar que durante las primeras semanas de relación, la exvedette dio algunas declaraciones sin filtro, lo que provocó una interna familiar que tardaron semanas en superar.

Cuando fue consultada por la relación que mantiene con su hermana, Iliana afirmó: “Estamos muy bien, estuvimos hablando hasta ayer, pero no tengo mucho tiempo porque estoy de gira”. En ese sentido, cuando le preguntaron por aquella pelea con Marina, ella recordó: “Donde hay amor, hay amor. Estuvimos distanciadas una semana, el otro día estaba viendo fotos, una semana duró la distancia”. A pesar de esta declaración, habló sobre cómo veía a la periodista anímicamente. “La veo muy bien. Con un poco menos de trabajo, ¿viste que me escucha?”, expresó retomando el tema sobre la relación entre los comunicadores.

La reconciliación entre Barbano y Calabró representa una nueva apuesta al amor. Según contó Pepe Ochoa en LAM (América) la pareja tiene planeada una escapada romántica a Europa para retomar el vínculo lejos de las cámaras, la familia y el trabajo.

El destino elegido por la politóloga y el periodista de policiales es específicamente al Reino Unido. “Tienen previsto un viaje juntos a Londres, ya tienen reservado el alojamiento en un hotel cinco estrellas para la semana del 29 de septiembre al 7 de octubre”, reveló el joven. “The Londoner se llama, la habitación cuesta 500 libras la noche y ella lo invitó a él”, terminó de contar Ochoa. Cabe destacar que no es la primera vez que tienen la intención de realizar un viaje juntos, sin embargo, en el último intento Barbano habría rechazado la invitación de la comunicadora.