Córdoba: Floppy Tesouro y la conexión mágica con Silvina Luna

La modelo Floppy Tesouro dio a conocer una curiosa experiencia que vivió durante sus vacaciones en las sierras de Córdoba y que la vincula con su amiga, Silvina Luna. El hecho ocurrió el día que la recordada actriz hubiese cumplido 44 años, lo que pone en evidencia la conexión que ambas tenían y el profundo amor que se sentían.

La ex participante de Gran Hermano contó, antes del primer aniversario del fallecimiento de Silvina, que no sólo compartieron trabajos, proyectos y desafíos en común, sino que compartían la intimidad de sus familias.

Todo ocurrió durante el pasado mes de junio, cuando Floppy se encontraba disfrutando de un fin de semana en una estancia de Córdoba cuando sintió una conevión especial. «De repente vi una luna increíble y me flasheó, como que conecté con el cielo. Me quedé mirando la luna y dije ‘allá voy’. Subí una foto de Silvina con mi hija Moorea, es una foto de las que más me gustan de ella donde Moorea recién estaba empezando a nadar y estábamos compartiendo unas vacaciones de amigos. También le hablo a mi hija de ella mostrándole videos y fotos. Todavía no lo puedo creer y se me pone la piel de gallina»; relató

.«Lo sentí como una señal de ella y un flash. Ese día cuando recordé que era su cumpleaños... la luna estaba justa y dije ´guau, qué loco no´ sentí que había conectado con eso y la verdad que me encantó»; concluyó.