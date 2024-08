Florencia Peña será la conductora del Cantando 2024

Buenos Aires. Ni Paula Chaves, ni Leo Montero, ni José María Listorti ni ningún otro de los nombres que habían circulado en la previa. Luego de diferentes versiones, el misterio llegó a su fin y se confirmó quién estará al frente del Cantando 2024. Será el regreso a la pantalla tras casi cuatro años del ciclo que históricamente condujo Marcelo Tinelli, y que en la última emisión que finalizó a principios de 2021 tuvo como presentadores a Ángel de Brito y Laurita Fernández.

Según lo anunció el propio Tinelli, el certamen de canto que se emitirá por primera vez en la pantalla de América, será conducido por Florencia Peña. Sí, la actual protagonista de Mamma Mia!, quien supo pasar por diferentes ediciones del Bailando, será la encargada de timonear la nueva propuesta. “Quería anunciarles algo que nos pone muy contentos”, expresó el hombre de Bolívar en un video que subió a su cuenta de Instagram. “La conductora del Cantando 2024, que vamos a hacer a mitad de septiembre, va a ser Florencia Peña”, agregó.

Tinelli informó que el ciclo se verá alrededor de las 22, una vez que finalice LAM, el programa de Ángel de Brito. Celebró el regreso de la ex Casados con hijos a la señal de Palermo y se deshizo en elogios a su figura artística. “Me encanta como conductora, como actriz, como cantante. Me encanta profesionalmente y es un lujo, un placer y un honor que sea la conductora del Cantando 2024?. Cabe destacar que Peña participó del Bailando por un sueño 2012, donde alcanzó las semifinales, y fue jurado del Bailando en ShowMatch entre 2017 y 2019.

Una vez que se conoció la noticia, Teleshow se contactó con la actriz, quien manifestó su alegría por la convocatoria. “Cerramos finalmente. Estoy muy feliz, muy contenta”, señaló Peña, quien ya empezó a delinear su perfil. “Veremos qué impronta le meta, pero sabrán que siempre me gustó conducir desde la alegría y desde el humor”.

Florencia, quien viene de ser jurado en Got Talent y conductora junto a Benjamín Vicuña en La isla de las tentaciones, repasó su historial en los programas de Marcelo Tinelli. “Es un formato que me encanta y me divierte. Fui parte, tanto como jurado como cuando bailé, y hace mucho tiempo que Marcelo quería producirme”, afirmó. “Nos conocimos en Disputas, donde era productor. Él me eligió y ahí gané mi primer premio grande de Martín Fierro”, rememoró, en referencia al papel de Majo que le valió el premio a mejor actriz en unitario o miniserie en 2003. “Desde ahí quedó pendiente que él me produjera algo de conducción, que él apueste en mí con esas cosas. Y bueno, acá estoy”, cerró entusiasmada.