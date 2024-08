Tini Stoessel lanzará una canción junto a Coldplay

País. Poniéndole fin a las especulaciones tras la ola de rumores que estuvieron circulando durante los últimos meses y para la alegría de todos sus fans, Tini Stoessel confirmó que tendrá un tema en colaboración con Coldplay y que podrá escucharse a nivel mundial a partir del próximo 23 de agosto.

En el video que publicaron para anunciar la noticia se escucha una melodía muy sutil de bajo y piano adelantando un fragmento de la canción y además confirmaron que se llamará “We pray” lo que se traduce a “nosotros rezamos”.

Además, en el audiovisual se confirma que Tini no será la única mujer en sumarse a esta canción sino que también lo harán la rapera británica Little Simz y la artista de origen palestino-chilena Elyanna. En tanto, el cantante nigeriano Burna Boy será la voz masculina que entonará en el single junto con la de Chris Martin.

La exVioletta compartió su alegría con un posteo en su cuenta de X: “Que locura Dios mío. ¿Se acuerdan el día que les conté cuando salió UMDP? Estaba ahí en el estudio y todavía sigo sin creer que se hizo realidad”, admitió en referencia a su último disco. “Qué emoción tan grande, mi banda preferida de la vida, la que marcó tantos momentos. Conocer a Chris más allá del artista que es, como persona. Qué bendición tan linda”, expresó.

Además de este tweet, la artista también reposteó el meme que hizo un seguidor suyo donde se puede ver a Tini en uno de sus shows sorprendida y junto con esa imagen escribió: “23 de agosto Coldplay y Tini”.

Al ver el mensaje, la artista no dudó en reaccionar y comentó: “Soy literalmente. No lo creo”, afirmó junto a varios emojis de la carita llorando y emocionada expresando, una vez más, lo que significa para ella a nivel personal y profesional esta colaboración junto a Coldplay.

El grupo británico conoció a Martina cuando fue la invitada especial durante uno de sus shows en Buenos Aires. Tras su impecable repertorio, quedaron deleitados con la voz de la artista y hoy a casi dos años después de ese encuentro, sale a la luz la colaboración que hicieron a nivel musical.

El día que Tini deslumbró a Chris Martin

En noviembre del 2022 Coldplay visitó Buenos Aires y en el quinto concierto que dieron en la Argentina contaron con la presencia de Tini Stoessel como invitada especial quien pisó fuerte en el estadio Monumental y junto a Chris Martin, la cantante interpretó Let Somebody Go, uno de los temas que la banda está presentando en su último disco Music of the Spheres.

Además del clásico hit del grupo británico, Stoessel también entonó su canción Carne y Hueso, mientras Martin la acompañaba en el piano. Los comentarios en las redes no se hicieron esperar, y el público argentino alentó a la artista con mensajes de felicitaciones alegrándose por el gran logro de compartir el escenario con una banda internacional.

“Perfecto, increíble”, le dijo el británico a la estrella local en medio de su brillante performance. Emocionada, ella le respondió: “Gracias por esta oportunidad y recibirme con tanto amor. Es lo más lindo que me paso en la vida. Estoy extremadamente feliz”. En la despedida, ambos se fundieron en un abrazo ante un estadio que los ovacionó. “Gracias Tini”, señaló Martin.

A raíz de este encuentro, Martin quedó encantado con la presencia escénica de la cantante argentina además de su espectacular voz lo que provocó casi dos años después que ahora tengan un tema juntos a punto de ser lanzado a nivel mundial.