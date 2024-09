Por un problema de salud, Coco Sily suspendió su visita a Córdoba

Córdoba. Un problema de salud obligó al humorista Coco Sily a suspender su gira teatral, que lo iba a traer a Córdoba el 15 de septiembre próximo.

El actor tenía planeado presentarse en el Teatro La Llave con la obra “El Deconstruido”, pero su inesperado inconveniente lo obligó a cancelar la función.

Desde el mencionado teatro señalaron que quienes ya adquirieron sus entradas, deben comunicarse al 3513994345 para el reintegro de su dinero.

Sily habló con Teleshow para llevar tranquilidad al público y contar cómo se encuentra. “Por suerte no tengo nada, estoy bien”, comenzó diciendo el humorista. “Solo fui a ver al médico por un pico de fiebre que me bajó enseguida. Pero ya estoy bien, muchas gracias por la preocupación. Y no estoy internado, por suerte”, agregó. “Estoy en casa, tuve que suspender la gira, pero por suerte me siento mucho mejor”, concluyó.