Charly García incluyó un tema de Lennon en su último álbum

Buenos Aires. Sin saberlo, John Lennon escribió su propio réquiem en 1980. Lo hizo con el aporte de la inefable Yoko Ono y juntos le dieron forma al álbum Double Fantasy, editado el 17 de noviembre de aquel año. Apenas tres semanas antes de ser asesinado por Mark Chapman, quien le disparó luego de que el músico le firmara un ejemplar de ese disco. El trabajo representaba la vuelta del beatle a la música: en los cinco años anteriores se había dedicado a criar a Sean, el hijo que tuvo con la artista japonesa. Y de entre las 14 canciones que presentó, “Watching the Wheels” se destacaba por reflejar parte de ese silencio musical.

“People say I’m crazy, doin’ what I’m doin’ / Well, they give me all kinds of warnings to save me from ruin” (“La gente dice que estoy loco haciendo lo que hago / Me están dando todo tipo de advertencias para salvarme de mi propia ruina”), comienza entonando en este mid-tempo llevado por el piano. En el resto de la letra Lennon va filtrando algo de cómo le sentó esa vida cotidiana lejos de los escenarios y de estar bajo el foco de la atención, mientras criaba a un niño.

En el año 2005 Charly García empezó a darle forma al sucesor de Rock & Roll YO (2003) y para esto tomó como base Los Pájaros, el estudio personal que Palito Ortega montó en su residencia ubicada en la ciudad bonaerense de Luján. Entre el caos creativo saynomoriano que signaba la vida de aquel entonces del artífice de bandas como Sui Generis, La Máquina de Hacer Pájaros y Serú Girán, apareció esta canción de Lennon. Pero con un título traducido textualmente: “Mirando las ruedas”.

Parte de la letra que reinterpretó Charly en aquella ocasión también era en su idioma (mientras el estribillo lo mantenía en inglés) aunque se permitía ciertas licencias que se iban del margen de la original. “Dicen que estoy loco, haga lo que haga / Y me dan cantidad de consejos buenos para nada / Cuando digo que estoy bien, ellos me miran sin entender / ‘¿Cómo podés ser feliz si no estás en nuestro tren?’”, cantaba Charly, siempre habilidoso para pasar letras del inglés al castellano (chequear la del hit “Me siento mucho mejor”, original de The Byrds), sobre el latido de una batería electrónica y varias capas de teclados moog.

A comienzos de 2007, mientras el artista generaba altas expectativas por su disco y trabajaba junto al productor stone Andrew Loog Oldham para redondearlo, se filtró en Internet una versión sin terminar, casi demo, de Kill Gil. Siempre se responsabilizó por este acto a Migue García, el hijo de Charly, dado que por aquel entonces estaban enemistados. Sin embargo, lo único en concreto de ese hecho es que la discográfica que en aquel momento tenía el contrato del ídolo (EMI Music) quiso echarse atrás con el proyecto; a la vez en que tampoco querían liberar al artista, dado que aun les debía un álbum.

La cosa se fue dilatando en paralelo al deterioro en la salud de García, condicionada por los excesos de alcohol y drogas. En julio de 2008, tras sufrir un brote en Mendoza, llegó a una internación judicializada. En ese entonces, la Justicia argentina dispuso que Charly quedara bajo la tutela de Palito Ortega mientras se rehabilitaba. La vida del artista cambió de manera radical y en esa tranquilidad terminó de trabajar en la versión definitiva de Kill Gil, a esta altura un disco maldito, que vio la luz recién a fines de 2010.

La versión oficial del álbum incluía a “Mirando las ruedas”, pero aparecía reducida en comparación a la del demo filtrado: de cuatro minutos pasó a durar menos de dos. En aquel momento, ni Charly García ni Del Ángel FEG SRL (sello discográfico que editó el disco) pidieron permiso a los herederos de Lennon para publicar esta versión traducida. Pero si alguna vez existió algún conflicto legal en torno a la canción, habrá caído en un saco roto, dado que ese sello no existe más. De hecho, Kill Gil está actualmente descatalogado: ni se consigue en disquerías ni está publicado de manera oficial en las plataformas de streaming.

Pero ahora, la cosa cambió. Este nuevo renacer de Charly que supone el flamante La Lógica del Escorpión incluye su versión definitiva de “Watching The Wheels”, enteramente en castellano pese al título angloparlante. Y está autorizada por la familia del beatle. Justamente ese trámite fue una de la múltiples razones que dilataron la edición del décimo cuarto álbum solista de García.

“La realidad es que cuando escuchamos la versión de ‘Watching The Wheels’, le dijimos a Charly: ‘Mirá que para esto tenemos que pedir autorización’. Él lo sabía pero nos dijo: ‘Sí, no va a haber problema porque yo conozco a la familia de Lennon. Conozco a Yoko, conozco a sus hijos’”, detalló Damián Amato, presidente de Sony Music Argentina, en conversación con Ayelén Velázquez y Verónica Carelli para el programa radial Todo lo demás también (FM Mega).

“El tema es que, obviamente, todos los trámites y todo lo que uno hace, pasa por las distintas compañías. Y las primeras respuestas eran ‘no’. Porque la compañías directamente tienen la orden de decir que ‘no’. Para ser claro: no existe ninguna canción de John Lennon traducida al español que haya sido aprobada por la familia Lennon. Excepto ‘Watching The Wheels by Charly García’. Esta es la realidad”, agregó Amato.

“Esto se logró porque la familia de Lennon se enteró de casualidad, no es porque le haya llegado el mensaje a través de las compañías. No quiero criticar a ninguna compañía, capaz tienen la instrucción de decir: ‘No, esto no se aprueba’. La familia de John Lennon se enteró a través de un amigo, de un contacto, de que Charly había hecho una versión. Y la familia de Lennon llamó para pedir específicamente que este tema fuera aprobado”, cerró Amato con su relato.

Pese a esta declaración, hay que decir que en el año 2000 una singular banda paraguaya llamada Deliverans grabó su versión en castellano de “Watching the Wheels” para un compilado titulado Lennon Vive: Un tributo del Rock paraguayo. Tal vez los herederos de Lennon desconozcan este cover o quizás nunca lo aprobaron. Pero esa ya es otra historia.