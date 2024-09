Bebé Reno, Shogun, The Bear y Hacks, las grandes ganadoras de los Emmy

EE.UU. En una velada llena estrellas, nostalgia y hasta de sets televisivos, la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión (ATAS, por sus siglas en inglés) realizó este domingo la 76ª entrega de los Premios Primetime EMMY 2024 a lo mejor de la pantalla chica de los Estados Unidos durante el último año. Las más galardonadas de la noche fueron Hacks —mejor comedia—, Shogun —mejor drama—, y Bebé Reno —mejor serie limitada o antológica—.

A través de casi cuatro horas y con la conducción de Eugene y Dan Levy —padre e hijo—, la gala estuvo colmada de actores y actrices de las series más importantes del año. Sin dudas, la combinación de presentadores más la química familiar de los Levy permitieron que la ceremonia fue dinámica, con muchas risas y situaciones más que descontracturadas.

Además, el escenario del Peacock Theatre de la ciudad de Los Ángeles se transformó en un espacio más versátil para todos los presentadores, ya que todas las nominaciones eran introducidas por un grupo de estrellas que fueron los "mejores abogados", los "mejores policías", los "mejores médicos" o los "mejores coaches deportivos".

Asimismo, la premiación comenzó fuerte cuando la serie The Bear se llevó los primeros tres grandes premios: Mejor Actriz y Actor de Reparto —para Liza Colón-Zaya y Ebon Moss-Bachrach, respecitivamente—, y Mejor Actor Principal —para Jeremy Allen White—.

Pero Shogun fue la que se llevó todas las ovaciones. La producción, disponible en Disney+, que se ambienta en el imperio japonés en el año 1600, obtuvo mejor serie dramática, así como mejor actor y actriz principales, mejor director y mejor actor invitado.

Considerada una de las mejores series del año, se trata de una producción estadounidense, pero que se destaca porque su elenco, diálogos y guion son completamente en idioma japonés. Su segunda y tercera temporada ya fueron ordenadas y están en producción.

Para esta ocasión, Shogun encabezó con 25 nominaciones, mientras que The Bear batió el récord para la comedia más ternada en un mismo año, con 23 candidaturas, por delante de Only Murders in the Building, que obtuvo 21. Lamentablemente, esta última no se llevó premios durante la transmisión.

Las producciones nominadas fueron aquellas que se emitieron por TV o se estrenaron en streaming entre el 1 de junio de 2023 y el 31 de mayo de 2024. Por ello, series recientes como House of the Dragon de HBO y Max, o Emily in Paris de Netflix, por ejemplo, no fueron contempladas para esta edición.