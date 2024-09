Murió Tito Jackson, hermano de Michael y ex miembro de los Jackson 5

EE.UU. Tito Jackson, uno de los hermanos que conformaron el querido grupo pop Jackson 5, falleció a los 70 años.

Tito fue el tercero de nueve hijos Jackson, entre los que se encuentran las superestrellas mundiales Michael y su hermana Janet, parte de una familia de creadores de música cuyas canciones aún son apreciadas hoy en día.

“Con gran pesar anunciamos que nuestro amado padre, el miembro del Salón de la Fama del Rock & Roll Tito Jackson, ya no está con nosotros. Estamos conmocionados, entristecidos y desconsolados. Nuestro padre era un hombre increíble que se preocupaba por todos y su bienestar”, dijeron sus hijos TJ, Taj y Taryll en un comunicado publicado en Instagram el domingo por la noche.

Los Jackson 5 incluían a los hermanos Jackie, Tito, Jermaine, Marlon y Michael. El grupo familiar, que fue incluido en el Salón de la Fama del Rock & Roll en 1997, produjo varios éxitos número uno en la década de 1970, entre ellos “ABC”, “I Want You Back” y “I’ll Be There”.

Los Jackson 5, Michael Jackson, frente a la derecha; Marlon Jackson, frente a la izquierda; Tito Jackson, atrás a la izquierda; Jackie Jackson, centro atrás; y Jermaine Jackson, atrás a la derecha.

Los Jackson 5 se convirtieron en uno de los nombres más importantes de la música bajo la dirección de su padre, Joe Jackson, un trabajador siderúrgico y guitarrista que mantenía a su esposa y a sus nueve hijos en Gary, Indiana. Cuando la carrera musical de la familia despegó, se mudaron a California.

Nacido el 15 de octubre de 1953, Toriano Adaryll “Tito” Jackson fue el miembro menos escuchado del grupo como corista que tocaba la guitarra. Sus hermanos iniciaron carreras en solitario, incluido Michael, quien se convirtió en uno de los artistas más importantes del mundo conocido como El Rey del Pop.

Tito Jackson fue el último de los nueve hermanos Jackson en lanzar un proyecto en solitario con su debut de 2016, “Tito Time”. Lanzó una canción en 2017, “One Way Street”, y le dijo a la AP en 2019 que estaba trabajando en un segundo álbum.

A Tito Jackson también le sobreviven sus hermanos Jermaine, Randy, Marlon y Jackie, sus hermanas Janet, Rebbie y La Toya y su madre, Katherine. Su padre murió en 2018.