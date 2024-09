Aseguran que Pampita y García Moritán tienen una crisis matrimonial

Buenos Aires. En las últimas semanas, las redes sociales y el mundo del espectáculo argentino se vieron sacudidos por fuertes rumores de crisis entre Carolina “Pampita” Ardohain y Roberto García Moritán. A pesar de que la relación entre la modelo y el político parecía estar en su mejor momento tras cinco años de matrimonio y una hija en común, los rumores sugirieron problemas en el paraíso. Según versiones, García Moritán habría pasado varias noches en un hotel lejos de su hogar, lo que generó un gran revuelo.

La versión más comentada fue la de que el empresario y ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires habría estado durmiendo por cuatro noches en un hotel en la zona de Recoleta, luego de supuestamente haber sido echado de la casa por Pampita.

Ante esta ola de especulaciones, el funcionario porteño salió al cruce de las versiones y dio su explicación sobre lo sucedido, negando rotundamente los rumores de separación.

Pampita y Roberto se casaron en noviembre 2019 en una boda que fue todo un evento mediático. Desde entonces, fueron protagonistas de numerosas portadas, consolidando una familia junto a sus hijos. Pero como no podía ser de otra manera frente a personalidades públicas, la pareja fue objeto de especulaciones en más de una ocasión. Sin embargo, en cada oportunidad han sabido desmentir rumores con firmeza.

Esta vez, la situación fue diferente por la presencia de detalles precisos, como la supuesta estadía de García Moritán en Casa Lucía, un hotel en Recoleta. El periodista Daniel Gómez Rinaldi contó en El Nueve que decidió contactarlo para obtener respuestas.

Según Rinaldi, García Moritán explicó: “Estaba viendo el partido Boca-Racing, me dijo que estaba con su hija Ana y me desmintió la crisis. Me dijo que de ninguna manera, que no era así”.

Ante la insistencia del periodista sobre las “cuatro noches” en el hotel, García Moritán fue tajante: “No, no, estamos muy bien”. Según el político, la pareja sigue firme y en buena sintonía, al punto de que tenían planes de asistir juntos al cumpleaños de unos amigos cercanos esa misma noche.