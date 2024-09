Darío Barassi habló de su duro momento personal

Buenos Aires. El 19 de noviembre de 2023 Darío Barassi vivió uno de los golpes más duros de su vida cuando murió su madre Laura, después de un año luchando contra un diagnóstico de cáncer de páncreas. Desde entonces el conductor se sinceró sobre cómo no han sido tiempos fáciles para él.

El animador de ¡Ahora Caigo!, en una charla con Agarrate Catalina (La Once Diez) contó que aún sigue “duelando” por la pérdida y contó sobre cómo su salud física se resintió los últimos meses. “Estuve aterrorizado, sobre todo por mi trabajo de actor, de conductor, todo. Emocionalmente me considero inteligente, pero cuando no puedo procesar algo, el cuerpo me pasa factura”, aseguró.

“El cuerpo me dice que no se puedo ser el mejor padre, el mejor marido, el mejor conductor. Ahora estoy viendo lo de mis cervicales, estoy mejor de las dos cosas igual”, señaló, en alusión a las dos internaciones que tuvo. Una fue en marzo por una cirugía de un pólipo en sus cuerdas vocales y hace dos semanas tuvo que parar las grabaciones de su programa por un problema muscular y cervical por el que se está tratando.

“Cuando tuve la cirugía de la voz ahí empezó a decantar el duelo de mi madre. Estoy en un proceso de soltar, de abrazar y seguir”, aseveró, para hacer una reflexión mucho más profunda sobre cómo la pérdida de su mamá. “Yo me río de mi cuerpo, me río de las situaciones, y con la ausencia de mi mamá todavía no puedo hacer humor. Está bien, es respetable. Pasó muy poco tiempo”, expresó, al ciclo de Catalina Dlugi.

Barassi también fue sincero acerca de si, como muchos humoristas, siente obligación de hacer reír incluso si no se siente con ánimo. ”Yo no lo vivo como una responsabilidad. La gente me dice ‘tenés que trabajar menos, tenés que aflojar’ y la verdad que el trabajo para mí es sanador. Soy un apasionado y un agradecido. Como actor tengo ofertas de series y de películas. Como conductor, por suerte, es exitoso el formato y eso es gratificante”, aseveró.

“Naturalmente soy un tipo empático y social y cuando no puedo salir al mundo tengo un refugio que es mi casa, la verdad que estuve anidando. Yo cuando no quiero salir al mundo, tengo mi hogar y estoy chocho también. Fueron tres semanas que tuve que parar un poco. Necesité tiempo para estar con mi mujer y mis hijas porque no estaba para cumplir con la demanda de mi laburo. No porque no podía con mi laburo, sino porque necesitaba más de mi hogar”, afirmó.

“Por las cervicales no podía conducir. Me mareaba y había que parar. Cada vez que me sentaba la gente de las tribunas se rezaba un padre nuestro. Entonces dije ‘basta’ porque toda esta gente cree que me estoy muriendo”, contó Darío, que es padre de Emilia e Inés, fruto de su matrimonio con Lucía Gómez Centurión.

A principios de este mes el conductor anunció que dejará la conducción de su programa en El Trece debido a compromisos laborales previamente establecidos. Según explicó en diálogo con Teleshow, desde el inicio de su contrato sabía que tendría que abandonar el programa el 14 de septiembre para comenzar a filmar una serie que le demandaría mucho tiempo. Esta decisión fue consensuada con el canal desde el principio.

Barassi aclaró que no se trata de una renuncia, sino del cumplimiento de un acuerdo preexistente. “Mi contrato siempre fue que iba a grabar lo máximo posible porque tenía disponibilidad hasta fines de agosto y quería dejar lo máximo posible cubierto del año”, explicó. Sin embargo, factores como viajes personales, un paro del sindicato de cámaras y sus problemas de salud afectaron su capacidad para continuar con las grabaciones.