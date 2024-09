Uno de los fundadores de Los Piojos anunció que no participará del regreso

Buenos Aires. “Hoy tengo una sensación de vacío. Volver a tocar con Los Piojos es algo que soñé y busqué hace varios años. Perder esos sueños me deja una sensación de desamparo, como si una parte mía hubiera quedado atrás”, comenzó Micky Rodríguez un posteo en Instagram, revolucionando el universo piojoso y las redes sociales. Así, el bajista y uno de los fundadores de la banda surgida en el oeste del conurbano bonaerense, daba por terminados los rumores sobre quiénes serían los que realmente se sumarían al regreso de la banda, a 15 años de su separación.

A pocas horas del inicio de la venta de entradas, Micky escribió: “En medio de esta tristeza y desilusión aparece fuerte el cariño de ustedes, el respeto de la gente del medio y colegas, y el amor de los amigos y de la familia que actúa como un calmante, como una caricia al alma. Ya habrá tiempo para contarles mi historia. Hoy no puedo. Transité este momento como pude. Si mi silencio sonó como cómplice pido disculpas. Quise creer, quise confiar, me ilusioné al igual que todos. Usaron mi nombre sin nombrarme. Nunca fui informado de la creación de la cuenta ´Los Piojos Oficial´, una cuenta de la cual no se quién es el titular, quién maneja su contenido, nunca me consultaron qué publicar, solo me etiquetaban (no se con qué motivo), nunca subí, republiqué ni di like a ninguna publicación que tenga que ver con un regreso”.

El músico, que fundó la banda autotributo Ritual 87 junto a otros expiojosos como Dani Buira y Chucky de Ípola hacia fines de 2022, siguió su descargo: “Me enteré por las redes al igual que ustedes que había un ´regreso´, si se puede llamar así. Me enteré por las redes que el lugar iba a ser La Plata, me enteré por las redes las fechas. Soy uno de los fundadores de Los Piojos y no participé en ninguna decisión. Ninguna. Creí y creo que tengo algún derecho. Derechos que no fueron respetados. Me sentí hostigado, maltratado, subestimado, ninguneado y no me lo merezco. Yo no me lo merezco ni nadie se lo merece. Hoy no puedo decir mucho más pero ya habrá tiempo. Cuando este dolor pase, cuando me reponga voy a contarles toda mi historia del por qué de esta decisión. TODA. Después cada uno sacará sus conclusiones, ya que como siempre habrá muchas historias que escuchar”.

“Pero hoy necesito contarles que no voy a ser parte de lo que para algunos es un regreso. Con mucha tristeza, con inmenso dolor, pero necesito poder seguir siendo quién soy. Poder seguir mirando a mis hijas a los ojos, caminar por la calle sabiendo que no me traicioné, que no traicioné la memoria de Tavo (Kupinski, fallecido en enero de 2011), que no los traicione a ustedes y que no traicioné mi corazón piojoso. Porque más allá de todo soy Piojoso hasta que me muera, y eso es algo que nadie aunque quiera me va a poder sacar”, expresó con dolor.