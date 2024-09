Leonardo Sbaraglia: “La realidad del cine argentino es de total incertidumbre”

País. El actor argentino Leonardo Sbaraglia opinó de la situación que atraviesa el cine nacional desde España, donde se encuentra presentando la producción de Netflix El hombre que amaba los platos voladores en el Festival de San Sebastián.

“Son importantes estos actos de apoyo, sobre todo por parte de un festival que históricamente siempre ha tendido lazos con el cine de mi país. Cuando el año pasado estuve presentando Puan, ya se vislumbraba la crisis y bueno, todo se cumplió. Ahora mismo, la realidad del cine argentino es una total incertidumbre. El apoyo estatal se ha suspendido y eso ha hundido la producción local. Entonces, no se están haciendo películas, solo un par que están autofinanciadas. Y esa es la realidad. Tenemos las plataformas, pero no todos los directores pueden acceder a ellas, ya que no todas las películas se insertan dentro del negocio del cine”.

“El cine también es identidad, es cultura, es arte. Y dentro del discurso populista, los recortes en educación, salud o ciencia, se encuentran alineados en el mismo sentido, para engañar a la gente diciendo que el cine le quita el pan de la boca a los pobres. Están situándonos en un terreno de conflicto cuando nosotros solo queremos hacer nuestro trabajo y representar a Argentina en el mundo, como lo hemos hecho durante tanto tiempo. Pero bueno, ha habido un cambio de timón radical y creo que todavía estamos un poco en shock, sin saber exactamente cómo reorganizar las nuevas coyunturas”, ha dicho el actor.