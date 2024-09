García Moritán sobre Pampita: “No tengo ni idea lo que va a hacer ella”

Buenos Aires. En medio de los rumores de separación entre Carolina Pampita Ardohain y Roberto García Moritán, el empresario fue interceptado por un cronista de A la Tarde (América) en la vía pública, cuando salía de comer en un restaurante de la zona de Palermo, en la ciudad de Buenos Aires. Mientras caminaba en forma acelerada, Roberto contestó de manera evasiva las preguntas del periodista. “¿Están separados con Pampita?”; “¿Es verdad que se viene el divorcio?”; “¿Ya no viven juntos?”, quiso saber Oliver Quiroz. Pero Moritán eligió responder con sus planes como Ministro de Desarrollo Económico porteño.

Ante la insistencia del cronista, el funcionario afirmó contundente: “Hablemos de cosas importantes. Pasan muchas cosas en el país”. “¿Tu relación con Pampita no es importante?”, retrucó el cronista, pero no obtuvo respuesta del empresario. Siguiendo con el hilo de preguntas sobre su vida privada, García Moritán aseguró que no iba a hablar de temas personales, aunque luego admitió que “nada me llama la atención de lo que está pasando últimamente”.

Por estas horas, se especula con que la modelo podía ser la próxima invitada al programa de Susana Giménez, que comenzó el domingo pasado por Telefe. “No tengo ni idea lo que va a hacer Carolina”, afirmó Roberto, para luego confirmar que más adelante podrán referirse al tema. “En su momento hablaremos”, agregó.

Con respecto a la imagen que circuló este martes, en la que se vio a Pampita sin la alianza matrimonial, el político aseguró que desconocía el dato y que él todavía la seguía usando. “Sí, por supuesto”, aseguró, mientras exhibía el dedo anular con el anillo a la cámara de América. “Ella se saca el anillo para dormir”, justificó Roberto antes de despedirse y de anunciar que no pensaba seguir hablando.