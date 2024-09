The Cure lanzó “Alone”, su primer sencillo en 16 años

Reino Unido. Después de más de 15 años sin nuevo material, The Cure finalmente ha compartido “Alone”, el primer adelanto de su próximo álbum de estudio Songs of a Lost World, mismo que saldrá a la venta el próximo 1° de noviembre.

Según Smith, “Alone” “desbloqueó el disco” y permitió que todo el proyecto tomara forma. La banda británica no lanzaba un álbum desde 4:13 Dream en 2008, que alcanzó el Top 20 en la lista de Billboard.

El nuevo álbum, que ya está disponible en preventa, incluye varias canciones que fueron compuestas durante los tiempos de inactividad provocados por la pandemia. Smith ha descrito el proyecto como “muy emocional”. Reeves Gabrels, guitarrista de la banda, confirmó a UCR que han grabado suficientes canciones para más de un álbum, admitiendo que fueron “sobreproductivos”.

A pesar del gran número de temas inéditos que The Cure desarrolló, el proceso tomó más tiempo del esperado. En una entrevista con Rolling Stone que data de 2019, Robert Smith reveló que ya llevaban tiempo trabajando en el disco sin mucho éxito. Además, el proyecto pasó por muchos cambios desde el nombre, que en un principio era Live From the Moon.

En esta entrevista, Smith también compartió que el apartado más difícil del disco eran las letras, pues estaba empeñado en asegurarse que estas “funcionaran” para cada canción.

“De una manera divertida, estaba tratando de lograr la nostalgia de un mundo que nunca sucedió. Y creo que eso sigue siendo lo que quiero que sea el mundo. Por eso estoy luchando un poco con las letras. Musicalmente, creo que lo hemos conseguido. Sólo necesito asegurarme de que la letra funciona”.

El músico también agregó que el periodo tan largo entre su último disco y esta nueva producción también afectó la manera en que trabajó en las canciones.

«Parece que seguimos reescribiendo canciones. No creo que haya dado en el clavo con algunas de ellas. He cantado la mayoría, pero creo que tiene que ser lo mejor. No puedo hacer todo eso de ‘Eso servirá'. Nunca he sentido eso con un álbum de Cure, pero con éste en particular, creo que hemos esperado más de 10 años, y no puedo pensar simplemente, ‘Oh, esto servirá'.

En octubre de 2022, durante un concierto de The Cure, se estrenaron las canciones “Endsong” y “Alone”. Posteriormente, “And Nothing Is Forever” y “I Can Never Say Goodbye” se convirtieron en piezas habituales en sus presentaciones en vivo antes de que la banda anunciara su inclusión en el álbum Novembre: Live in France 2022. Los fanáticos comenzaron a especular sobre un nuevo LP cuando compartieron en redes sociales fotos y videos de postales inesperadas con las palabras “Songs of a Lost World” y la fecha 1/11/24 en números romanos sobre un fondo negro.

Smith, junto con el bajista Simon Gallup y el baterista Jason Cooper, son los miembros que permanecen desde las sesiones de 4:13 Dream. Este nuevo proyecto marca el regreso del multiinstrumentista Perry Bamonte, quien se unió a la banda en 1990 y continuó hasta 2004, regresando en 2022.

Gallup ha sido parte de todos los álbumes de The Cure desde Seventeen Seconds en 1980, excepto uno. Por su parte, el tecladista Roger O’Donnell, que no participó en 4:13 Dream, ha sido miembro de la banda desde Disintegration en 1989. El lineup actual se completa con Gabrels, conocido por su trabajo con David Bowie.