García Moritán dejó la casa donde vivía con Pampita

Buenos Aires. Hace algunos días comenzaron los rumores de separación entre Roberto García Moritán y Pampita, y si bien el ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires se encargó de negarlos, todo indica que la relación llegó a su fin. El miércoles por la noche en LAM (América), Yanina Latorre aseguró que se trataba de una separación definitiva y dio todos los detalles de lo que estaba sucediendo a puertas cerradas.

Horas después y más rápido de lo esperado, comenzó la mudanza. “Está abandonando la casa familiar en este momento”, fueron las palabras de Flor de la V, al frente de Intrusos (América), mientras se veían las imágenes de fondo de un camión de mudanza blanco al frente de la propiedad, con la puerta abierta para permitir el paso de los encargados de retirar todas las pertenencias de Moritán. Así se pudo ver cómo trasladaban bolsas negras de consorcio y un cuadro, que fueron subiendo a bordo de un vehículo viejo con algunos problemas de motor.

La casona que compartía la pareja está ubicada en Barrio Parque y según contó Karina Iavícoli, el economista se llevó sus trajes, papeles y libros en dichas bolsas. Allí desde el móvil, el cronista Alejandro Guatti aguardaba la llegada del economista, quien finalmente lo hizo a bordo de su vehículo particular. “Hola, buen día. Simplemente, queríamos saber porque se están hablando muchas versiones, ¿podemos hablar un segundo?”, dijo mientras Roberto ingresaba en la propiedad sin dar ningún tipo de respuesta.

Cuando volvió a salir del domicilio para subir al vehículo y finalmente retirarse, Moritán fue abordado por el movilero de Intrusos, pero no quiso hacer declaraciones. “Nada para decir, te agradezco muchísimo y guarda la mano”, dijo precavido. Luego cerró la puerta del auto y se fue manejando. El cronista, en tanto, dio detalles de todas las pertenencias con las que abandonó la casa familiar, donde pasó una hora recolectando sus cosas. “Vino a armar la mudanza, muchísimas bolsas y más de cuatro valijas”, contó Guatti.

“Vimos cinco grupos de trajes que estaban en estas bolsas, muchos zapatos y varias valijas: dos grandes y otras más chiquitas”, siguió contando el cronista acerca de las cosas que se cargaron en el transporte. Acerca de si la conductora se encontraba en el lugar, señaló: “Podemos confirmar que uno de los hijos mayores de Pampita se encuentra en esta casa, pero ella estaría en la casa que tienen en zona norte”.

Su ropa no fue todo lo que se llevó, sino que algunos de los electrodomésticos y computadoras. Ante esta noticia, De la V no pudo evitar recordar el casamiento y los momentos felices que vivió la pareja: “Estoy impactada, veo las bolsas negras de consorcio, veo que sacan toda la ropa de Moritán y se me cruzan imágenes de su espléndida boda, ella con un vestido fantástico, el pedido de matrimonio”.

Hasta el momento la jurado de Los 8 Escalones (El Trece) no dio declaraciones sobre la situación, aunque llamó la atención que ya no porta en su dedo índice el anillo de matrimonio. Mientras se llevaba a cabo la mudanza de su marido, en sus redes sociales compartió la imagen de una Virgen que sobrevivió a los incendios en la provincia de Córdoba.

Previamente se había mostrado celebrando el cumpleaños de su amiga Luciana Pizzolorusso, la madrina de Ana, la hija de tres años que tuvo con Moritán.

Según contó Pampito, uno de los panelistas de Intrusos, la separación con la modelo no es el único problema que afronta el economista: “Le van a pedir que se tome licencia, elegantemente le están pidiendo una licencia para después pedirle una salida”. De fondo, las imágenes del móvil mostraban a los empleados de la mudadora cargando bolsas de residuos llenas con sus pertenencias en el camión.