Pampita filtró chats privados con Roberto García Moritán

Buenos Aires. Tras varios días lejos de la prensa y sin ánimos de dar declaraciones sobre su vida privada, Carolina Pampita Ardohain se expresó sobre su escandalosa ruptura con Roberto García Moritán. Lo hizo luego de que el economista emitiera un comunicado confirmando la separación, para, fundamentalmente, ponerle fecha concreta al fin del amor, algo que había quedado difuso en el texto del exlegislador.

“En estos días se han hecho públicas muchas declaraciones y comentarios sobre mi vida personal y mi familia que no solo han generado confusión, sino también han afectado a quienes más amo. Hace un tiempo ya que Carolina y yo nos hemos separado. Fue una decisión difícil y dolorosa, como cualquier separación, pero lo hicimos con el propósito de proteger la paz y el bienestar de todos los miembros de nuestra familia. Los movimientos en los hogares, las razones y los trámites pertenecen a nuestra intimidad y afectan directo a los menores, por este motivo les pido distancia y respeto”, señaló el economista, en su cuenta de Instagram.

“Mi prioridad ha sido y siempre será cuidar a nuestros hijos; tenemos hijos muy chicos y también hijos adolescentes, quienes se ven afectados por esta exposición mediática. Ellos no merecen ser parte de ningún conflicto, ni leer ni escuchar las cosas que se dicen de lo que alguna vez fue nuestro matrimonio y nuestra familia unida”, insistió Moritán para “dar por terminado este capítulo en lo privado y en lo público”.

Una hora después, de manera breve pero contundente, llegó la respuesta de Pampita en sus historias de Instagram: “Yo me enteré de todo el viernes 20 de septiembre y ese día me separé. No tuve ninguna separación antes de esa fecha”, sentenció con letras blancas y fondo negro. Fue la previa a una catarata de capturas de pantalla para dejar en claro la fecha de ruptura.

Las conversaciones privadas dan muestra de una vida en aparente armonía y encierran la cotidianeidad de cualquier pareja. Se desprende que no hay mayores conflictos entre ellos al menos hasta el 19 de septiembre. Entre las capturas se pueden ver frases de cariño como: “Te amo mi amor”, “Estás hermosa”, “Son mi vida”, “Los extraño muchísimo“, por parte del político al igual que ella, quien hasta ese entonces se proclamaba enamorada de su marido. Y resaltado con rojo, las fechas a modo de documento.

El viernes 20 de septiembre la conductora advierte que en los medios se está hablando de una posible separación. “Ellos dijeron que la relación estaba terminada”, le escribe con los respectivos links. “Igual los voy a poner a prueba. Gracias amor”, contesta él. Y hasta ahí llega la documentación.

Como respuesta a esto, García Moritán volvió a subir un texto a sus redes, haciendo referencia a la cuestión temporal. “Estimados, estamos alineados por supuesto con Carolina en la fecha de nuestra separación, cuando mencioné hace algún tiempo me referí al 20.09.24. Buen sábado en familia”, señaló el economista y firmó con sus iniciales: RGM”.