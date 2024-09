Adolfo Aristarain fue condecorado con la Medalla de Oro del cine español

España. El cineasta Adolfo Aristarain, primer argentino condecorado con la Medalla de Oro de la Academia del Cine español, recogerá la distinción en una ceremonia que se celebrará en Buenos Aires el próximo día 12 de septiembre.

Según ha informado este lunes la Academia de Cine español en una nota, el acto tendrá lugar a las 20:00 hora local (23:00 GMT), en una ceremonia que se celebrará en el Museo de Arte Latinoamericano (Malba) de Buenos Aires y estará conducido por el actor argentino Leonardo Sbaraglia.

Aristarain recibirá el galardón, concedido “por ser uno de los nombres fundamentales de la historia del cine en español” y destacado representante del cine argentino más importante en la historia del cine español, rodeado de su familia y amigos, además de un nutrido grupo de directores e intérpretes argentinos que le arroparán en la ceremonia.

“Es el premio que más me honra recibir, no era algo que esperara. Cuando lo recoja me acordaré de toda la gente amiga”, declaró al conocer la noticia el ganador de dos Premios Goya, a Mejor Guion Adaptado por Lugares comunes y a Mejor Película Iberoamericana por Un lugar en el mundo. España es la segunda casa de este prolífico hombre de cine, que estuvo ‘yendo y viniendo’ de Argentina a España durante buena parte de su carrera.

Cinco coproducciones y numerosos años como ayudante de dirección, además de series para Televisión Española, acreditan al cineasta porteño como viejo conocido de la industria de España, donde ha trabajado con intérpretes como José Sacristán, Mercedes Sampietro, Eusebio Poncela y Aitana Sánchez-Gijón, entre otros.

Aristarain (Buenos Aires, 1943) se convertirá así en el primer director argentino en recibir la Medalla de Oro, distinción de la que recoge el testigo de la actriz Carme Elias, premiada en 2023