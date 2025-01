Qué dijo Fátima Florez sobre el escándalo en la autopista a Carlos Paz

Fátima Florez rompió el silencio y habló del escándalo ocurrido ayer a la madrugada en la autopista Córdoba-Carlos Paz. La humorista es una de las grandes protagonistas de la temporada de verano y viajaba junto a su productor musical cuando fue interceptada en un control de la Policía Caminera.

A él le hicieron el test de alcoholemia y dio positivo, por lo que recibieron una multa.

«Yo estuve todo el día trabajando, se nos rompió un teclado, entonces viajamos hasta Córdoba para ir a buscarlo. Cuando volvíamos nos para la Policía y lo detiene al conductor que en este caso resultó que tenía el test de alcoholemia 0,75; yo desconocía eso. Yo no manejo, no tomo alcohol, venía como copilota»; reveló la rubia en diálogo con El Doce.

«Se armó más escándalo del que en realidad fue»; agregó.

Fátima iba acompañada por Fer Vázquez, quien además tenía vencida la licencia de conducir.

«Se nos tuvo ahí un rato hasta que pudo llegar alguien a buscarnos, para eso pasaron como tres horas, imaginate que era tarde y la gente que nos podía pasar a buscar estaba durmiendo. No tenía otra persona para llamar»; explicó la protagonista de la obra «100% Fátima», quien también hizo referencia a su descompensación: «Venía de trabajar todo el día, no había comido, así que estaba sin comer hacía 12 horas. Me bajó un poquito la presión por estar sin comer y deshidratada, por eso me puse un poco pálida, me quise sentar en el piso porque no daba más así que esa fue la situación, no mucho más que eso».

Con respecto a un supuesto entredicho con el personal policial, se encargó de despejar cualquier versión y dijo: «Somos todos laburantes y cada uno está haciendo su laburo así que me parece perfecto».