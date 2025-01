Abel Pintos: “Voy a dedicar gran parte del año a componer nuevas canciones”

Santa María de Punilla. Abel Pintos tuvo una exitosa presentación anoche en el Festival de la Avicultura de Santa María de Punilla. En conferencia de prensa, señaló que “este 2025 tengo esta gira que va hasta abril y después voy a ocupar gran parte del resto del año en empezar a componer canciones para un próximo disco, como vengo haciendo desde hace muchos años. Pero hasta entonces también voy a seguir editando covers, como estuve haciendo el año pasado. También quiero desarrollar mi carrera en el exterior, que siempre quedó como una materia pendiente. Y por supuesto está mi familia, tenemos dos hijos pequeños y quiero dedicarles a ellos mucho tiempo”.

Abel dijo que “el trabajo de la búsqueda de consciencia en el tiempo presente, uno lo hace constantemente. Mi momento es exactamente ahora. Es lindo revisar lo que pasó y creer en lo que vendrá, pero es mucho más lindo ser parte de lo que está pasando ahora”.

Con respecto al cuarteto “Que me falte todo” que grabó con Luck Ra, señaló que “canté dos veces cuarteto, la primera vez fue con Sabroso en el Kempes en su aniversario. La diferencia es que aquello no se grabó, no se registró. Y algunos años después vino Facu (en referencia a Facundo Almenara Ordóñez, conocido como Luck Ra) para invitarme a hacer este tema que vino para marcarnos a muchos. El cuarteto es un género que no es tan sencillo de abordar cuando no sos parte de él, y Luck Ra me abrió la puerta grande y tuve la posibilidad de disfrutar haciéndolo”.

Finalmente, Abel se refirió a la exitosa serie de shows que realizó junto a Luciano Pereyra: “He aprendido mucho con Luciano en todos estos shows juntos, lo admiro mucho, es un gran profesional y una gran persona. Trabajamos mucho para prepararlos y por suerte todo salió muy bien”.