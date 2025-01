Luciano Pereyra: “Soy un enamorado de todos los festivales de la Argentina"

Santa María de Punilla. Luciano Pereyra fue, junto a Abel Pintos, uno de los platos fuertes de la primera noche del Festival de la Avicultura de Santa María de Punilla.

En conferencia de prensa, señaló anoche que “uno está esperando todo el año este momento, el momento de los festivales, donde volvemos a recorrer la Argentina. Estoy muy contento y agradecido a Dios por lo que me toca vivir hoy en día y haber comenzado de esta manera este 2025. Soy un enamorado de todos los festivales de la Argentina, donde se defienda y se difunda nuestra música popular yo voy a estar apoyando cada ciclo que le dé la posibilidad a tantos artistas”.

Con respecto a sus recientes y exitosos shows junto a Abel Pintos, Luciano dijo que “fue una bendición poder compartir el escenario con un gran amigo, con un hermano. Tuvimos la posibilidad de conocernos aún mucho más, en un proyecto hermoso que disfrutamos muchísimo. Para mí fue una experiencia única y maravillosa, que me permitió seguir creciendo como artista”.

“En todos los géneros en los que he incursionado ultimamente me he sentido muy cómodo. La música te da la posibilidad de seguir creciendo. Con todos los artistas con los que colaboré hasta ahora, la verdad más no puedo pedir. Pero si tuviera que elegir un artista con quien me gustaría hacer alguna colaboración podrían ser Cazzu o Los Calegaris”, finalizó Luciano.