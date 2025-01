La foto de Wanda y L-Gante que confirma que se reconciliaron

Córdoba. A semanas de anunciar su distanciamiento, y el final de su relación, este miércoles Wanda Nara y L-Gante anunciaron que siguen juntos y más enamorados que nunca. Después de varios indicios que daban a entender que el cantante había viajado a la provincia de Córdoba acompañado de la empresaria, el joven confirmó la situación y dio detalles de su vínculo. Como si fuera poco, la conductora compartió con sus millones de seguidores los detalles de su reencuentro a través de un nuevo canal de Whatsapp.

A pesar de haber intentado ocultarlo inicialmente, varios indicios en redes sociales y la presencia de ambos en eventos locales dejaron en claro que el cantante y la empresaria habían retomado su vínculo. Sin embargo, todo se aclaró cuando el periodista Guido Záffora obtuvo la palabra del músico directamente desde el celular de Wanda. “Se está bañando y atendí yo de puro atrevido. Me vino a acompañar, a hacer unos trabajos musicales y creo que se vuelve más tarde. Está todo en orden”, sostuvo el cantante de RKT. Además, el artista aclaró que, aunque habían estado separados temporalmente, la ruptura no fue definitiva ni producto de un conflicto mayor: “Nos distanciamos, hice un poco la mía y ahora está todo bien”.

Pero más allá de su reencuentro con Wanda, el joven se refirió a los rumores que lo relacionaban a la influencer Dakota Goth. “No, con Dakota no hice nada, por eso salió enojada, ella se pasó tres días con nosotros, yendo a los shows y de joda, después cuando no estuvo más con nosotros me enteré que salió a hablar de esas cosas”. En esa misma línea, sumó: “Yo me junto con tanta gente que es increíble que una persona que estuvo tres días tenga tanto para contar”.

Pero más allá de las palabras del artista, en las redes sociales comenzó a circular una imagen de ambos mientras viajaban en un auto. La imagen, compartida por la hermana de L-Gante, los mostraba totalmente enamorados, formando un corazón con sus manos. Mientras la conductora lucía lentes oscuros, una musculosa negra y una gorra naranja, el músico destacaba con lentes, remera negra y cadena brillantes en su cuello.

Minutos más tarde, Nara sorprendió a sus más de 17 millones de seguidores al publicar una story en donde los invitaba a unirse a su nuevo canal de Whatsapp. “Buenas. ¿Cómo están? Buen día. Los saludo desde Córdoba, quería saber cuántos somos. los voy a actualizar con muchas novedades”, dijo la cantante a través de un audio. El mismo contó con todo tipo de reacciones de los más de 95.000 seguidores que la empresaria había cosechado en cuestión de minutos. Luego, Wanda compartió una imagen donde se la veía sentada en un sillón al tiempo que formaba la mitad de un corazón con su mano izquierda. “Mientras mi novio graba”, contó en referencia a la relación con L-Gante y el trabajo del joven.

Según se supo, el artista tenía dos objetivos principales en su viaje a Córdoba: cobrar el dinero de shows previamente acordados y realizar grabaciones junto a destacados representantes del cuarteto cordobés, como La Konga y La Mona Jiménez. Durante su estadía, ambos se alojaron en un reconocido hotel ubicado en la calle Alvear al 50, y participaron de un asado en un exclusivo barrio privado. Este evento, que reunió a integrantes de la banda cordobesa y otros músicos, se desarrolló en un ambiente distendido, donde la camaradería y la música fueron protagonistas. Una fotografía de este encuentro fue difundida por Pablo Layús para el programa Intrusos de América, reforzando la presencia de la pareja en la escena local.