Messi estuvo con los Latorre: ¿qué dijo sobre el Wandagate?

La familia Latorre tuvo la posibilidad de encontrarse con Lionel Messi en Miami y compartieron un distendido momento. El capitán de la Selección Argentina recibió a Diego Latorre, Yanina y sus hijos Lola y Dieguito en el predio del Inter Miami y se mostró interesado por la realidad del país y en particular, por el denominado «Wandagate».

Hasta el crack rosarino se vio intrigado por la guerra mediática y judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi (que suma como actores principales a L-Gante, La China Suárez y hasta Nicolás Cabré).

Durante el encuentro, la familia se tomó fotos con el campeón del mundo y le pidieron que ponga su autógrafo en varias remeras.

La conversación pasó por varios todos, desde fútbol hasta la situación de la Argentina y el escándalo entre Wanda y Mauro. «Él es muy divertido, sabe todo el Wandagate, obviamente»; reveló Yanina Latorre, quien luego reveló el mensaje que le había enviado Antonella Roccuzzo. «Me dijo: ‘Llegó Leo en modo LAM’»; aseguró la mediática.

«Hablamos de los precios en la Argentina, de cuánto está el café. Y le pregunté por sus planes cuando se retire del fútbol. Me dijo que cuando terminara acá, que está feliz, que va a volver a Barcelona. Le pregunté si no se quedaba en Miami y me dijo: ‘No, mi lugar es ahí’»; sostuvo Yanina Latorre.