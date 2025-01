Se cumplirán 60 años del debut de Mercedes Sosa en Cosquín

Jorge Cafrune fue el gran responsable de poner sobre el escenario mayor a «La Negra», Mercedes Sosa, quién el 31 de enero de 1965 cantó por primera vez en el Festival de Cosquín. Pasaron 60 años de aquella legendaria noche y todavía siguen los ecos de ese día particular: cuando la voz mayor de América Latina se hizo escuchar en las sierras de Córdoba.

El próximo sábado 25 de enero, a las 22 horas exactamente, los duendes festivaleros despertarán el sentir folklórico latinoamericano cuando la edición 65° del Festival Nacional de Folklore se ponga a cantar. Este año, se recordará una de sus páginas más notables, el debut de una artista inmensa.

La presentación que Jorge Cafrune le hizo, en su debut sobre el Atahualpa Yupanqui, es uno de los hitos más recordados y destacados que tiene el festival. «Yo me voy a atrever, porque es un atrevimiento lo que voy a hacer ahora -dijo en 1965- y voy a recibir un tirón de orejas de la comisión, pero qué le vamos a hacer, siempre he sido así, galopeador contra el viento. Les voy a ofrecer el canto de una mujer purísima, que no ha tenido oportunidad de darlo y que, como les digo, aunque se arme bronca, les voy a dejar con ustedes a una tucumana: Mercedes Sosa»; sostuvo Cafrune.

De esta manera, se le abrió la puerta a la corriente del Nuevo Cancionero, y «La Mecha» tuvo la oportunidad de su vida. El éxito y el reconocimiento comenzaron allí. Luego, por su convicción política, a finales de los setenta llegaron los años de exilio. Primero en Francia, luego en España, donde se instaló hasta que la proximidad con el regreso a la democracia le dieron garantías para una vuelta a la Argentina.

«La Negra» como fue popularmente conocida, llevó su legado al mundo y tras su regreso al país en la década de los ´80, terminó convirtiéndose en una referencia para las nuevas generaciones, compartiendo escenarios y grabando canciones con las figuras más importantes de la canción latinoamericana.

Mercedes Sosa fue dueña de una voz de terciopelo desde sus comienzos: ya había publicado «La voz de la zafra» y «Canciones con fundamento», pero su presencia era resistida por razones políticas. Fueron muchos los artistas nacionales que sufrieron persecuciones o que quedaron al margen de cualquier posibilidad por sus pensamientos políticos. Sin embargo, el talento terminó predominando aún en las décadas de plomo.

Aquella velada en Cosquín, sola con el bombo, Mercedes ofreció la «Canción del derrumbe indio», del compositor tucumano Fernando Iramain. Los diarios no lo reflejaron, pero el hecho no fue ignorado por el sello Philips, que la contrató para grabar su tercer disco. «Yo estuve ahí y lo que hay que recordar es que Cafrune se jugó entero para que nuestro pueblo escuchara por primera vez en el escenario más importante –de aquella época– a la voz mayor de nuestro cancionero»; recordó Farías Gómez.